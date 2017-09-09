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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Сычев: "Лужники" – лучший стадион в стране прямо сейчас
Нападающий "Локомотива-Казанки" Дмитрий Сычев высказал мнение о реконструированном стадионе "Лужники".
"Безусловно, "Лужники" – лучший стадион в стране прямо сейчас. Я очень рад, что такие арены появляются у нас, очень хотелось бы, чтобы после чемпионата тут было много игр. Такой стадион надо показывать зрителям", – цитирует Сычева ТАСС.
"Безусловно, "Лужники" – лучший стадион в стране прямо сейчас. Я очень рад, что такие арены появляются у нас, очень хотелось бы, чтобы после чемпионата тут было много игр. Такой стадион надо показывать зрителям", – цитирует Сычева ТАСС.
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