Промес и Джикия - лучшие. Оценки матча "Спартак" - "Рубин"

"Спартак"

"Рубин"

"Спартак" благодаря голу Квинси Промеса и самоотверженным действиям тройки центральных защитников вырвал победу в матче с неуступчивым "Рубином". Об индивидуальных действиях каждого участника противостояния - в материалеКаррера понял, что Селихов ничем не лучше, поэтому вернул Артема в основной состав, дав заодно бывшему капитану время отдохнуть от больших игр. Оценивать трудно, потому что "Рубин" работы и не создавал для Реброва. Разве что выронил мяч голкипер во втором тайме из рук после подачи Карадениза, но все равно в том эпизоде Ребров выручил, потому что Оздоев и Сигурдсон были готовы забивать.Правого защитника красно-белых с первых минут начали терзать Набиуллин и Карадениз и не всегда Ещенко был надежен. Спасал лишь мелкий фол и подстраховка партнеров. Впрочем, это не помешало заработать желтую карточку уже в первом тайме. В атаке Ещенко все так же печален. Другое дело, что Петкович еще хуже.Грамотный матч итальянца, который иногда ошибался позиционно, но компенсировал это успешной игрой в воздухе. Да и на своих фирменных перехватах набил солидную оценку.Благодаря травме Таски был извлечен из спартаковского маринадного погреба (стоит отметить, что Кутепов накануне отыграл полный матч за сборную), при схеме в три центральных защитника казалось, что правильно выбирает позицию и часто оказывается там, где нужно. В воздухе габариты всегда позволяют Кутепову выглядеть надежно, в общем, хороший камбэк россиянина.Один из лучших центральных защитников страны надежно прикрывал Комбарова и грамотно читал игру.Даже с надежным тылом в лице Джикии левый латераль "Спартака" умудрялся дарить мяч сопернику на своей половине поля. Но в этот раз обошлось без фатальных последствий. Во втором тайме отдал несколько обостряющих передач.Даже в ужасном состоянии бразилец безальтернативный вариант "Спартак" в опорной зоне. Фернандо в первом тайме проигрывал единоборства, ошибался в передачах, хотя иногда подопечные Бердыева позволяли бразильцу вырезать фирменные пасы. Во втором тайме начал напоминать себя самого, отметившись несколькими перехватами.На первых минутах почти что включил режим похорон, но мяч прошел немного выше. перекладины. Затем завел свою привычную пластинку с обрезами, однако, выдал голевую передачу на Промеса, но там нужно за все благодарить Сигурдссона. Затем снова отметился серией нелогичных решений и вопиющими актами технического брака.После неплохого для себя выезда в сборную Болгарии на радостях решил сломать Канунникова, за что был получил награду от Лапочкина - карточку желтого цвета. Хотя были там основания у Лапочкина сразу красную продемонстрировать. В первом тайме был незаметен, постоянно проигрывал единоборства, но когда "Рубин" раскрылся после пропущенного гола - сразу начал вырезать обостряющие передачи. Был заменен на Пашалича.Начал игру с того, что врезал по лицу Оздоеву и получил желтую карточку. Затем выключился из эпизода, когда принял пас Луиса Адриано, хотя лайнсмен не фиксировал "вне игры". Но Промес не был бы Промес, если бы ему не хватало одного явного момента, чтобы забить. Это голландец и сделал после ошибки Сигурдсона. Затем несколько раз симпатично обыгрывался с Луисом Адриано. Кстати, победный гол стал для Промеса 50-м в составе красно-белых.Форвард, атакующий из глубины - вот как называется роль Луиса Адриано в этом матче. Бразилец занимался тем, что оттягивал на себя игроков "Рубина" для освобождения зон, куда врывался Промес. Это как раз и помогло в моменте с голом. Имел после этого шанс забить, не хватило точности, хотя в своем моменте разобрался почти идеально в ситуации. На 78-й минуте чуть не сломал штангу, которая спасла "Рубин". После замены убежал сразу в раздевалку, многим могло показаться, что бразилец обиделся на Карреру. Но вдруг человек просто в душ захотел сразу?Вышел в тему, успел поучаствовать в организации нескольких атак. Но были вопросы к Пашаличу по оборонительным действиям, все-таки не любит молодой хорват целиком и полностью погружаться в разрушение атак соперника.Появился вместо Луиса Адриано для того, чтобы познакомиться с российским футболом, но успел выдать острую передачу на Промеса, этот эпизод остался за Рыжиковым, в итоге, но болельщики "Спартака" могу быть довольны.В моменте с голом Промес нанес слишком точный удар, а вот чуть позже удар того же Промеса вратарь "Рубина" потащил.Швейцарец доказывает, что можно пережить бердыевское эмбарго на легионеров, ошибался редко, хотя в атаке в других матчах Бауэр был гораздо продуктивнее.Не всегда успевал страховать партнеров, но во втором тайме прервал потенциально голевой забег Промеса. Однако, голландец после этого пару раз успел повозить Граната по газону "Открытие-Арены"Испанец вообще не стареет. Король воздуха вернулся и даже вынужденный перерыв не повлиял на кондиции Наваса. Любимый центральный защитник Бердыева сразу получил капитанскую повязку и вел за собой партнеров, регулярно выдавливая спартаковцев в радиусе своего действия. Однако, исландский партнер усилия испанца не оценил. Бывало, что Навас проигрывал в скорости резкому Адриано и тому же Промесу, но до последнего старался мешать красно-белым. Такая работа малозаметна, но Цезарь действительно был хорош.В первом тайме играл надежно, но сразу после перерыва привез гол в свои ворота. После чего стал жертвой лимита и был заменен на Сорокина.Старательно проявлял свое актерское мастерство в попытке выбить еще парочку "горчичников" для красно-белых, но Лапочкин все-таки оказался футбольным арбитром, а не членом жюри фестиваля "Кинотавр". Не забывал Набиуллин при этом и в футбол играть, набил хорошую статистику по отборам и перехватам, регулярно поддерживал атаки "Рубина".На 11-й минуте после скидки Наваса пробил выше ворот, захватил центр поля в первом тайме и регулярно разрушал попытки соперника наладить хоть какую-нибудь комбинационную игру. А вот во втором пропущенный гол игру француза слегка поломал, пришлось идти вперед и оставлять за собой свободные зоны. В целом, был одним из лучших у "Рубина".Хорват много боролся. Много боролся хорват. Конструктивных действий было минимум, одна деструкция, которая после гола Промеса потеряла свой смысл.Посадил Промеса на желтую карточку, в основном, занимался борьбой в районе центрального круга, без обострения атак. Получил травму и был заменена на Лестьенна.Вечный турок переживает очередную молодость и в первом тайме был одним из самых активных в составе "Рубина". Во втором тайме просто исчез. Подустал да и Боккетти расцвел, который раз за разом вдохновенно летел на мяч, отрезая от него Карадениза.Выполнил солидный объем черновой работы, но с прямыми обязанностями форварда вообще не справился. Даже когда принял мяч в штрафной "Спартака" решил не решать эпизод, а поиграть в пляжный футбол. Удар через себя не получился.Выиграл несколько верховых единоборств, но Луиса Адриано все-таки упускал иногда.Все ждали от Лестьенна переломных и решительных действий, но как-то не получилось. Лестьенн раз за разом встречался с надежным Джикией и отбегал свой игровой отрезок вхолостую.Культура паса у камерунца, конечно, бешеная. Некоторые вкусные передачи просто запарывались партнерами. А так уже мало времени было для того, чтобы бывший игрок "Барселоны" и "Арсенала" на что-то повлиял.