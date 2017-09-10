Андрей Лунев: почему всегда я говорю? Не хочу. Ну вот честное слово

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев отказался комментировать итоги матча 9-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0)."Почему всегда я говорю? Не хочу. Ну вот честное слово. Извиняюсь", - сказал Лунев.