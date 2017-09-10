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Андрей Лунев: почему всегда я говорю? Не хочу. Ну вот честное слово

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев отказался комментировать итоги матча 9-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0).

"Почему всегда я говорю? Не хочу. Ну вот честное слово. Извиняюсь", - сказал Лунев.

Rusfootball.info
Теги: Лунев Зенит Динамо
Сегодня, 16:27
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