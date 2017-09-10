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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:55
"Динамо" СПб уступило "Авангарду" (1)
"Динамо" СПб уступило "Авангарду" (1)
20:01
Анзор Кавазашвили: приятно, что играют Квинси и Адриано, но почему в атаке «Спартака» нет ни одного российского игрока?
Анзор Кавазашвили: приятно, что играют Квинси и Адриано, но почему в атаке «Спартака» нет ни одного российского игрока?
17:02
Владимир Рыков: нас многие эксперты на "Матч ТВ" уже отправили куда-то... Но нас рано списывать (видео)
Владимир Рыков: нас многие эксперты на "Матч ТВ" уже отправили куда-то... Но нас рано списывать (видео)
16:56
"Динамо" - "Зенит": оценки игроков (3)
"Динамо" - "Зенит": оценки игроков (3)
16:53
Антон Шунин: "Зенит" - главный претендент на чемпионство? Конечно. А вы не видите это? (видео) (7)
Антон Шунин: "Зенит" - главный претендент на чемпионство? Конечно. А вы не видите это? (видео) (7)
16:15
Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов (15)
Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов (15)
15:08
Тимур Журавель: было бы интересно сделать интервью с Григоряном, но сначала пусть вернется в РФПЛ (2)
Тимур Журавель: было бы интересно сделать интервью с Григоряном, но сначала пусть вернется в РФПЛ (2)
"Динамо" СПб уступило "Авангарду"
ФНЛ
13 тур
"Динамо" СПб - "Авангард" К 1:2
Голы: Альшин, 7, Коробов, 30, Киреенко, 83
"Динамо" СПб: Генералов, Бычков, Бабенков, Житников, Пасько, Песегов, Власов, Кулишев (Соловьёв, 46), Рогов (Козлов, 74), Маркосов (Барсов, 46), Коротаев (Киреенко, 46)
"Авангард" К: Саутин (Козырев, 46), Никитин, Багаев, Концедалов, Дашаев, Альшин, Нетфуллин, Коробов, Гурфов, Аппаев, Подоляк (Болов, 66)
Предупреждения: Бычков, 6, Дашаев, 25, Концедалов, 68, Аппаев, 75
13 тур
"Динамо" СПб - "Авангард" К 1:2
Голы: Альшин, 7, Коробов, 30, Киреенко, 83
"Динамо" СПб: Генералов, Бычков, Бабенков, Житников, Пасько, Песегов, Власов, Кулишев (Соловьёв, 46), Рогов (Козлов, 74), Маркосов (Барсов, 46), Коротаев (Киреенко, 46)
"Авангард" К: Саутин (Козырев, 46), Никитин, Багаев, Концедалов, Дашаев, Альшин, Нетфуллин, Коробов, Гурфов, Аппаев, Подоляк (Болов, 66)
Предупреждения: Бычков, 6, Дашаев, 25, Концедалов, 68, Аппаев, 75
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