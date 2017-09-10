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"Динамо" СПб уступило "Авангарду"

ФНЛ

13 тур

"Динамо" СПб - "Авангард" К 1:2

Голы: Альшин, 7, Коробов, 30, Киреенко, 83

"Динамо" СПб: Генералов, Бычков, Бабенков, Житников, Пасько, Песегов, Власов, Кулишев (Соловьёв, 46), Рогов (Козлов, 74), Маркосов (Барсов, 46), Коротаев (Киреенко, 46)

"Авангард" К: Саутин (Козырев, 46), Никитин, Багаев, Концедалов, Дашаев, Альшин, Нетфуллин, Коробов, Гурфов, Аппаев, Подоляк (Болов, 66)

Предупреждения: Бычков, 6, Дашаев, 25, Концедалов, 68, Аппаев, 75
Теги: Авангард Динамо СПБ
Сегодня, 20:55
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Какой-то неприятно динамовский день.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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