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Томас Мюллер подтвердил, что им интересовался "Манчестер Юнайтед"

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер подтвердил информацию, что два года назад "Манчестер Юнайтед" хотел видеть его в своих рядах.

"В определенный момент я уже объяснялся на этот счет. Я сразу же получил поддержку от руководства клуба и услышал, что мое место здесь. Когда я услышал слова о моей важности для "Баварии" и о том, что клуб строит команду вокруг меня, то мне не нужно было долго думать.

Не думаю, что покину "Баварию", поскольку чувствую себя здесь очень неплохо. Хочу каждый день переживать как можно больше положительных эмоций", - цитирует Мюллера "Газета.Ru".
Теги: Мюллер Бавария
Сегодня, 09:52
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