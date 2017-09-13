Марко Асенсио из-за неудачного бритья ног не сыграет с АПОЭЛ

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не смог сдержать смех, рассказывая причину отсутствия полузащитника Марко Асенсио в заявке на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ."У него появился прыщ, который мешает ему натянуть гетру", – сказал Зидан.По информации портала ABC, прыщ возник на ноге Асенсио из-за неудачного опыта бритья ног.