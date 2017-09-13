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Марко Асенсио из-за неудачного бритья ног не сыграет с АПОЭЛ

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не смог сдержать смех, рассказывая причину отсутствия полузащитника Марко Асенсио в заявке на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ.

"У него появился прыщ, который мешает ему натянуть гетру", – сказал Зидан.

По информации портала ABC, прыщ возник на ноге Асенсио из-за неудачного опыта бритья ног.
Теги: Зидан Асенсио Реал АПОЭЛ
Сегодня, 18:03
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№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 18:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И этот п***к?


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
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