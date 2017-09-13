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"Ливерпуль" и "Севилья" сыграли вничью

"Ливерпуль" и "Севилья" сыграли вничью в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

1 тур

"Ливерпуль" - "Севилья" 2:2

Голы: Фирмино, 21, Салах, 37 - Бен-Йеддер, 5, Корреа, 72.

Нереализованный пенальти: Фирмино, 42 (штанга).

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Морено, Матип, Ловрен, Хендерсон, Джан (Коутиньо, 76), Вейналдум, Салах (Окслэйд-Чемберлен, 88), Фирмино, Мане (Старридж, 83).

"Севилья": Рико, Меркадо, Эскудеро, Кьер, Пареха, Банега, Н'Зонзи, Писарро (Сарабия, 45), Навас (Коршья, 83), Корреа, Бен-Йеддер (Муриэль, 69).

Предупреждения: Меркадо, 35, Банега, 38, Морено, 39, Пареха, 42, Гомес, 64.
Удаление: Гомес, 90+4.
Теги: Ливерпуль Севилья
Вчера, 23:42
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1
(0)
№1 Написал: Todd (Вчера, 23:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Печаль печаль, опять пендаль не забили


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Регистрация: 26.02.2016
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