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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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10:50
Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком" (1)
Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком" (1)
09:10
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Массимо Каррера: была мысль выпустить Самедова вместо Ещенко, но тогда бы я усложнил ему жизнь (11)
00:25
Грубейшие ошибки Ещенко, полезный Луис Адриано и надёжный Бокетти. Оценки матча “Марибор” – “Спартак” (7)
Грубейшие ошибки Ещенко, полезный Луис Адриано и надёжный Бокетти. Оценки матча “Марибор” – “Спартак” (7)
00:10
Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока (35)
Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока (35)
Вчера 23:49
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (10)
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (10)
Вчера 23:44
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"Ливерпуль" и "Севилья" сыграли вничью (1)
Вчера 23:38
"Спартак" упустил победу в матче с "Марибором" (179)
"Спартак" упустил победу в матче с "Марибором" (179)
Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по вчерашнему матчу красно-белых против "Марибора" (1:1) в рамках Лиги чемпионов.
- По старту "Спартака" в Лиге Чемпионов у меня смешанные чувства. Удивляли рассуждения комментаторов о том, что "Спартак" должен выигрывать, и обозреватели которые утверждали что в очном споре с "Марибором" спартаковцы обязаны в двух матчах брать 6 очков. По игре не было видно какого-то такого игрового преимущества, которое должно было бы выливаться в подобный очковый перевес.
В первые 20 минут "Марибор" вообще отправил красно-белых на их половину поля. Потом, правда, "Спартак" переломил ход матча, и уже гонял "Марибор" всю вторую половину первого тайма. Но забитый мяч в начале второго тайма не был логическим продолжением этих атак. Во втором тайме инициатива опять перешла к "Марибору". И по игре у наших соперников было больше шансов. Причём гол "Спартака", можно сказать, имел долю удачи на счету: да, был неплохой удар, удачный отскок и Самедов добивает.
Но у "Марибора" реализованный момент был словно запланированная акция. Команда монотонно по этому-же флангу проникал и проникал к воротам "Спартака". И могли забивать ещё с пару мячей. Но самое печальное в том, что в последние минуты результат мог и удвоиться. Просто мяч несколько разошёлся со штангой. А так, было видно что в обороне есть дыры. Не знаю почему "Спартак" должен был, про мнению многих, закидывать шапками "Марибор".
- По статистике у "Марибора" было больше ударов, а у "Спартака" - больше пасов, но и нарушений правил.
- Когда ты со скоростями игры не справляешься – естественно, начинаешь нарушать правила. Марибор играл интереснее, на мой взгляд. Сказать, что у "Спартака" будет легкий матч ответный, - это слишком преувеличено. Все зависит от ресурса команды. У "Спартака" выходят Адриано и Фернандо, от которого отказался "Шахтер". Теперь "Шахтер" обыгрывает "Наполи", а "Спартак" не может обыграть "Марибор". Видимо, в "Шахтере" что-то понимают о кондициях и о потенциале футболистов.
- Можно ли сказать, что "Спартак" был не целостной командой, не совсем понимал, что и как он хочет делать?
- Мы видим с начала чемпионата, что Каррера не может собрать команду после той удачи. Идея чемпионства спустя многие годы объединяла команду и придавала кураж. После выполнения задачи, мне кажется, начался некий разброд и шатание. Нет идеи, знаете, как часы, которые начинают идти сами по себе. Это подтверждает и метание во вратарской позиции - то Селихов, то Ребров, постоянная перетасовка защитников.
Команда не представляет какое-то единое целое. Отсутствует ударный наконечник, защита не может сыграться, потому что все время меняется. Я уже говорил в одном из интервью, что эта команда Карреры в прошлом году показала предел своих возможностей. С каждой новой игрой эти слова находят свое подтверждение.
- Сыграл ЦСКА, сыграл "Спартак", как Вы оцениваете шансы команд на выход из группового этапа?
- У ЦСКА-то после победы над "Бенфикой" шансы увеличились. Но после одного матча сложно говорить. С таким же успехом ЦСКА может пригрить "Бенфике" дома, и все придет к нулю. Конечно, армейцам теперь немного полегче, "Бенфика" и "Базель" - сопоставимые команды. Если удачно сыграть с "Базелем", то еще можно побороться за вторую строчку.
Ситуация со "Спартаком", мне кажется, гораздо более печальная. Я не вижу никаких объективных моментов, которые бы позволили обыграть "Севилью" или "Ливерпуль" даже в Москве. Думаю, ничья с этими командами в Москве будет хорошим результатом. Это я говорю про "Спартак", который находится в нынешнем состоянии. Не исключено, что Каррера у нас маг, фокусник, что-нибудь сотворит, и мы увидим катастрофически другой "Спартак", который будет сносить всех вокруг себя.
- По старту "Спартака" в Лиге Чемпионов у меня смешанные чувства. Удивляли рассуждения комментаторов о том, что "Спартак" должен выигрывать, и обозреватели которые утверждали что в очном споре с "Марибором" спартаковцы обязаны в двух матчах брать 6 очков. По игре не было видно какого-то такого игрового преимущества, которое должно было бы выливаться в подобный очковый перевес.
В первые 20 минут "Марибор" вообще отправил красно-белых на их половину поля. Потом, правда, "Спартак" переломил ход матча, и уже гонял "Марибор" всю вторую половину первого тайма. Но забитый мяч в начале второго тайма не был логическим продолжением этих атак. Во втором тайме инициатива опять перешла к "Марибору". И по игре у наших соперников было больше шансов. Причём гол "Спартака", можно сказать, имел долю удачи на счету: да, был неплохой удар, удачный отскок и Самедов добивает.
Но у "Марибора" реализованный момент был словно запланированная акция. Команда монотонно по этому-же флангу проникал и проникал к воротам "Спартака". И могли забивать ещё с пару мячей. Но самое печальное в том, что в последние минуты результат мог и удвоиться. Просто мяч несколько разошёлся со штангой. А так, было видно что в обороне есть дыры. Не знаю почему "Спартак" должен был, про мнению многих, закидывать шапками "Марибор".
- По статистике у "Марибора" было больше ударов, а у "Спартака" - больше пасов, но и нарушений правил.
- Когда ты со скоростями игры не справляешься – естественно, начинаешь нарушать правила. Марибор играл интереснее, на мой взгляд. Сказать, что у "Спартака" будет легкий матч ответный, - это слишком преувеличено. Все зависит от ресурса команды. У "Спартака" выходят Адриано и Фернандо, от которого отказался "Шахтер". Теперь "Шахтер" обыгрывает "Наполи", а "Спартак" не может обыграть "Марибор". Видимо, в "Шахтере" что-то понимают о кондициях и о потенциале футболистов.
- Можно ли сказать, что "Спартак" был не целостной командой, не совсем понимал, что и как он хочет делать?
- Мы видим с начала чемпионата, что Каррера не может собрать команду после той удачи. Идея чемпионства спустя многие годы объединяла команду и придавала кураж. После выполнения задачи, мне кажется, начался некий разброд и шатание. Нет идеи, знаете, как часы, которые начинают идти сами по себе. Это подтверждает и метание во вратарской позиции - то Селихов, то Ребров, постоянная перетасовка защитников.
Команда не представляет какое-то единое целое. Отсутствует ударный наконечник, защита не может сыграться, потому что все время меняется. Я уже говорил в одном из интервью, что эта команда Карреры в прошлом году показала предел своих возможностей. С каждой новой игрой эти слова находят свое подтверждение.
- Сыграл ЦСКА, сыграл "Спартак", как Вы оцениваете шансы команд на выход из группового этапа?
- У ЦСКА-то после победы над "Бенфикой" шансы увеличились. Но после одного матча сложно говорить. С таким же успехом ЦСКА может пригрить "Бенфике" дома, и все придет к нулю. Конечно, армейцам теперь немного полегче, "Бенфика" и "Базель" - сопоставимые команды. Если удачно сыграть с "Базелем", то еще можно побороться за вторую строчку.
Ситуация со "Спартаком", мне кажется, гораздо более печальная. Я не вижу никаких объективных моментов, которые бы позволили обыграть "Севилью" или "Ливерпуль" даже в Москве. Думаю, ничья с этими командами в Москве будет хорошим результатом. Это я говорю про "Спартак", который находится в нынешнем состоянии. Не исключено, что Каррера у нас маг, фокусник, что-нибудь сотворит, и мы увидим катастрофически другой "Спартак", который будет сносить всех вокруг себя.
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