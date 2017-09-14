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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Супергол Сидорчука помог киевскому "Динамо" обыграть "Скендербеу"
Киевское "Динамо" обыграла "Скендербеу" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.
Лига Европы
1 тур
"Динамо" К - "Скендербеу" 3:1
Гол: Сидорчук, 47, Мораес, 50, Мбокани, 65 (пен.) - Музака, 40
"Динамо": Коваль, Вида, Пиварич, Хачериди, Кадар, Буяльский, Цыганков (Морозюк, 70), Сидорчук, Гармаш (Мораес, 46), Гонсалес (Гусев, 83), Мбокани
"Скендербеу": Шехи, Вангели, Мици, Османи (Гавазаи, 60), Радаш, Яшаница, Музака, Дита, Лилай, Соу, Аденийи
Предупреждения: Гонсалес, 24, Музака, 41, Вангели, 58, Мици, 67, Буяльский, 73, Радаш, 89
"Янг Бойз" - "Партизан" 1:1
Гол: Фасснахт, 14 - Янкович, 11
"Янг Бойз": фон Бальмос, Касим, фон Берген, Мбабу, Лотомба, Саного, Сулеймани (Шик, 84), Сов, Фасснахт, Нсаме, Ассале (Нгамале, 69)
"Партизан": Стойкович, Остойич, Вуличевич, Неманья Милетич, Неманья Милетич, Луис, Тошич (Пантич, 89), Янкович, Евтович, Ожегович (Соломон, 66), Тавамба
Предупреждения: Остойич, 36, Сов, 42, Ожегович, 51, Тошич, 56, Фасснахт, 79
Лига Европы
1 тур
"Динамо" К - "Скендербеу" 3:1
Гол: Сидорчук, 47, Мораес, 50, Мбокани, 65 (пен.) - Музака, 40
"Динамо": Коваль, Вида, Пиварич, Хачериди, Кадар, Буяльский, Цыганков (Морозюк, 70), Сидорчук, Гармаш (Мораес, 46), Гонсалес (Гусев, 83), Мбокани
"Скендербеу": Шехи, Вангели, Мици, Османи (Гавазаи, 60), Радаш, Яшаница, Музака, Дита, Лилай, Соу, Аденийи
Предупреждения: Гонсалес, 24, Музака, 41, Вангели, 58, Мици, 67, Буяльский, 73, Радаш, 89
"Янг Бойз" - "Партизан" 1:1
Гол: Фасснахт, 14 - Янкович, 11
"Янг Бойз": фон Бальмос, Касим, фон Берген, Мбабу, Лотомба, Саного, Сулеймани (Шик, 84), Сов, Фасснахт, Нсаме, Ассале (Нгамале, 69)
"Партизан": Стойкович, Остойич, Вуличевич, Неманья Милетич, Неманья Милетич, Луис, Тошич (Пантич, 89), Янкович, Евтович, Ожегович (Соломон, 66), Тавамба
Предупреждения: Остойич, 36, Сов, 42, Ожегович, 51, Тошич, 56, Фасснахт, 79
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