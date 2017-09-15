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"Арсенал" одержал волевую победу над "Кельном"

"Арсенал" в 1-м туре группового турнира Лиги Европы обыграл "Кельн" - 3:1.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа H

1-й тур

"Арсенал" (Англия) - "Кельн" (Германия) - 3:1

Голы: Кордоба, 9 (0:1). Колашинац, 49 (1:1). Санчес, 67 (2:1). Бельерин, 82 (3:1).

"Арсенал": Оспина, Мертесакер, Монреаль, Бельерин, Холдинг (Колашинац, 46), Эль-Ненни, Мейтленд-Найлс, Уолкотт (Нелсон, 83), Санчес, Жиру, Ивоби (Уилшир, 68).

"Кельн": Хорн, Хайнц, Хектор (Йоич, 35), Клюнтер (Осако, 76), Мере, Леманн, Рауш, Хегер, Биттенкурт, Кордоба, Цоллер (Риссе, 65).
Теги: Арсенал Кельн
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