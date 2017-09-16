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Пресс-служба "Кельна": 50 идиотов не представляют 20 тысяч мирных болельщиков

Главный редактор фанатского сайта «Кельна» Давид Шмидт прокомментировал беспорядки перед матчем 1-го тура Лиги Европы против «Арсенала» (1:3).

«Мой клуб не играл в Европе в течение 25 лет. Волшебный день в мае вернул нас в еврокубки. Это важно осознать, чтобы понять, какую эйфорию мы привезли в четверг в Лондон.

Как только мы узнали, что будем играть в еврокубках, многие болельщики стали заранее покупать билеты на самолеты и планировать поездки. Билеты на матч еще не продавались. Мы просто хотели быть там. И мы это сделали.

Но, к сожалению, не без инцидентов. Около 50 наших фанатов устроили беспорядки, и это позор. За это нам нужно извиниться. Но 50 идиотов не представляют 20 тысяч мирных болельщиков, которые были там. И для тех 20 тысяч это был волшебный день в прекрасном Лондоне», – написал Шмидт.

Sports.ru
Теги: Кельн
Сегодня, 09:59
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