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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Пресс-служба "Кельна": 50 идиотов не представляют 20 тысяч мирных болельщиков
Главный редактор фанатского сайта «Кельна» Давид Шмидт прокомментировал беспорядки перед матчем 1-го тура Лиги Европы против «Арсенала» (1:3).
«Мой клуб не играл в Европе в течение 25 лет. Волшебный день в мае вернул нас в еврокубки. Это важно осознать, чтобы понять, какую эйфорию мы привезли в четверг в Лондон.
Как только мы узнали, что будем играть в еврокубках, многие болельщики стали заранее покупать билеты на самолеты и планировать поездки. Билеты на матч еще не продавались. Мы просто хотели быть там. И мы это сделали.
Но, к сожалению, не без инцидентов. Около 50 наших фанатов устроили беспорядки, и это позор. За это нам нужно извиниться. Но 50 идиотов не представляют 20 тысяч мирных болельщиков, которые были там. И для тех 20 тысяч это был волшебный день в прекрасном Лондоне», – написал Шмидт.
Sports.ru
«Мой клуб не играл в Европе в течение 25 лет. Волшебный день в мае вернул нас в еврокубки. Это важно осознать, чтобы понять, какую эйфорию мы привезли в четверг в Лондон.
Как только мы узнали, что будем играть в еврокубках, многие болельщики стали заранее покупать билеты на самолеты и планировать поездки. Билеты на матч еще не продавались. Мы просто хотели быть там. И мы это сделали.
Но, к сожалению, не без инцидентов. Около 50 наших фанатов устроили беспорядки, и это позор. За это нам нужно извиниться. Но 50 идиотов не представляют 20 тысяч мирных болельщиков, которые были там. И для тех 20 тысяч это был волшебный день в прекрасном Лондоне», – написал Шмидт.
Sports.ru
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