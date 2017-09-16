Андрей Шевченко: для меня очень важно выступление украинских клубов в еврокубках

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался относительно выступления украинских клубах в еврокубках."Для меня очень важно, чтобы все клубы, которые представляют Украину в еврокубках, стартовали и играли очень хорошо. Я посетил хороший матч, проведенный "Шахтером", затем пришел и посмотрел киевское "Динамо".К сожалению, мне не удалось посмотреть "Зарю", но там был один из моих помощников - Владимир Онищенко, который просмотрел игроков. Я рад победам "Динамо" и "Шахтера", - цитирует Шевченко телеканал "Футбол 1".