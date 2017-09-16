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Андрей Шевченко: для меня очень важно выступление украинских клубов в еврокубках

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался относительно выступления украинских клубах в еврокубках.

"Для меня очень важно, чтобы все клубы, которые представляют Украину в еврокубках, стартовали и играли очень хорошо. Я посетил хороший матч, проведенный "Шахтером", затем пришел и посмотрел киевское "Динамо".

К сожалению, мне не удалось посмотреть "Зарю", но там был один из моих помощников - Владимир Онищенко, который просмотрел игроков. Я рад победам "Динамо" и "Шахтера", - цитирует Шевченко телеканал "Футбол 1".
Теги: Шевченко Сборная Украины
Сегодня, 10:49
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№1 Написал: Коля Тузлов (Сегодня, 11:12) #
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Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг ---
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Регистрация: 16.09.2017
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