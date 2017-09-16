Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виктор Гончаренко: могли победить с более крупным счетом

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над "Ростовом" (2:0) в матче 10-го тура РФПЛ.

"Сказался ли матч с "Бенфикой"? Может быть, только в конце встречи. А так, я считаю, что мы правильно отделяем Лигу чемпионов от чемпионата России. Мы говорили с командой о том, что соперник будет глубоко обороняться, поэтому важно найти лазейку, чтобы забить и соперник раскрылся. Несложно проследить, что ЦСКА проигрывал командам, которые глубоко играли в защите. Сегодня футбол шел на встречных курсах, могли победить с более крупным счетом", – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Гончаренко ЦСКА Ростов
Сегодня, 18:49
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.