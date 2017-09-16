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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виктор Гончаренко: могли победить с более крупным счетом
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над "Ростовом" (2:0) в матче 10-го тура РФПЛ.
"Сказался ли матч с "Бенфикой"? Может быть, только в конце встречи. А так, я считаю, что мы правильно отделяем Лигу чемпионов от чемпионата России. Мы говорили с командой о том, что соперник будет глубоко обороняться, поэтому важно найти лазейку, чтобы забить и соперник раскрылся. Несложно проследить, что ЦСКА проигрывал командам, которые глубоко играли в защите. Сегодня футбол шел на встречных курсах, могли победить с более крупным счетом", – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол".
"Сказался ли матч с "Бенфикой"? Может быть, только в конце встречи. А так, я считаю, что мы правильно отделяем Лигу чемпионов от чемпионата России. Мы говорили с командой о том, что соперник будет глубоко обороняться, поэтому важно найти лазейку, чтобы забить и соперник раскрылся. Несложно проследить, что ЦСКА проигрывал командам, которые глубоко играли в защите. Сегодня футбол шел на встречных курсах, могли победить с более крупным счетом", – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол".
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