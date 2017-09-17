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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Георгий Тигиев: не понимаю, как можно было сыграть вничью
Защитник "Спартака" Георгий Тигиев заявил, что игроки московского клуба могли расслабиться или потерять концентрацию в концовке матча чемпионата России против "Тосно" (2:2).
"Я не понимаю, как можно было сыграть вничью, ведя в счете с преимуществом в два гола. Я досматривал матч в раздевалке, это футбол, такое случается. Я бы не сказал, что команде было неудобно перестраиваться с игры в три защитника на игру в четыре. У соперника случилось удаление, нам надо было больше атаковать, из-за этого были внесены коррективы, может быть, команда в конце расслабилась, может, потеряла концентрацию, мне трудно говорить", - цитирует Тигиева ТАСС.
"Я не понимаю, как можно было сыграть вничью, ведя в счете с преимуществом в два гола. Я досматривал матч в раздевалке, это футбол, такое случается. Я бы не сказал, что команде было неудобно перестраиваться с игры в три защитника на игру в четыре. У соперника случилось удаление, нам надо было больше атаковать, из-за этого были внесены коррективы, может быть, команда в конце расслабилась, может, потеряла концентрацию, мне трудно говорить", - цитирует Тигиева ТАСС.
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