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Георгий Тигиев: не понимаю, как можно было сыграть вничью

Защитник "Спартака" Георгий Тигиев заявил, что игроки московского клуба могли расслабиться или потерять концентрацию в концовке матча чемпионата России против "Тосно" (2:2).

"Я не понимаю, как можно было сыграть вничью, ведя в счете с преимуществом в два гола. Я досматривал матч в раздевалке, это футбол, такое случается. Я бы не сказал, что команде было неудобно перестраиваться с игры в три защитника на игру в четыре. У соперника случилось удаление, нам надо было больше атаковать, из-за этого были внесены коррективы, может быть, команда в конце расслабилась, может, потеряла концентрацию, мне трудно говорить", - цитирует Тигиева ТАСС.
Теги: Тигиев Спартак Тосно
Сегодня, 20:12
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№4 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 21:25) #
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online

У кого ни спроси, ни кто не знает, ни кто не понимает. Загадка века.
В этот момент самокретичности бы от кого нибудь. Тогда и ответ бы нашёлся


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010
№3 Написал: s.lysakov56 (Сегодня, 20:32) #
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  •  (7)

Ну ладно, футболисты - балбесы, ничего в тактике не понимают,мудрено... Но Карреру-то как большого специалиста по игре в обороне позиционировали! Это как понимать?
Регистрация: 12.09.2014
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 20:23) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Жора лечись быстрее, и ищи новый клуб. Здесь делов не будет.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:20) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
потому вы и не выигрываете, что ни ОДИН игрок и НИ ОДИН тренер из целой кучи не знают причины. Команда дебилов и идиотов что ли? Пока не найдёте причину, так и будете куи пинать с очком в копилке в лучшем случае. Просите РФПЛ, что бы игры сократили до 80-ти минут, пилять.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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