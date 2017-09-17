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"Боруссия" забила пять голов в ворота "Кельна"

В матче 4-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" дома разгромила "Кельн".

Чемпионат Германии

4 тур

"Боруссия" Д - "Кёльн" 5:0

Гол: Филипп, 2, 69, Папастатопулос, 45+2, Обамейянг, 59 (пен.), 61

Боруссия: Бюрки, Пищек, Загаду, Папастатопулос, Топрак, Шахин (Вайгл, 67), Кастро, Дахуд, Филипп, Обамейянг (Исак, 85), Ярмоленко (Пулишич, 66)

"Кельн": Хорн, Клюнтер, Хорн, Мере, Хайнц, Леман, Риссе, Хёгер (Йойич, 64), Биттенкорт (Цоллер, 61), Осако (Соренсен, 64), Кордоба

Предупреждения: Леман, 39, Клюнтер, 59, Кордоба, 61
Теги: Боруссия Д Кельн
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