"Бавария" подтвердила, что Мануэль Нойер перенес операцию

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер перенес операцию, сообщает пресс-служба мюнхенцев."Операция прошла отлично. Мы ждем возвращения капитана. Предварительно, он вернется на поле в январе", – сообщил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.