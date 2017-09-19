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"Бавария" подтвердила, что Мануэль Нойер перенес операцию

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер перенес операцию, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

"Операция прошла отлично. Мы ждем возвращения капитана. Предварительно, он вернется на поле в январе", – сообщил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.
Теги: Нойер Бавария
Сегодня, 15:32
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