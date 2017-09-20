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Лионель Месси достиг отметки в 300 голов на стадионе "Камп Ноу"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, забивший 4 гола в матче 5-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" (6:1), достиг отметки в 300 голов на стадионе "Камп Ноу" во всех турнирах.

Всего же на счету Месси 522 гола в 592 матчах за каталонский клуб.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 04:23
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