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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Веллитон: был счастлив, когда "Спартак" стал чемпионом
Бывший нападающий "Спартака" Веллитон рассказал, что следит за красно-белыми.
- Конечно, слежу. Смотрю матчи по телевизору. В Турции показывают РФПЛ. Правда, на турецком языке. Педро Роша очень пригодится команде. Точно знаю, потому что слежу и за бразильской лигой.
– С кем из игроков «Спартака» поддерживаете связь?
– Жано, Ребров… После побед «Спартака» поздравляю Ананидзе в инстаграме в личных сообщениях. А Паршивлюк и Макеев сейчас где?
– Оба в «Ростове». «Спартак» для вас до сих пор значит что-то особенное?
– В России я многому научился. Всем говорю, что благодарен «Спартаку» и по сей день. Никогда не забуду, как забивал за эту команду. Было здорово побеждать ЦСКА и «Зенит». Скучаю по команде, по Жоре (Чавдарю – администратору), Роме (Асхабадзе – экс-гендиру) и тому же Карпину – они мне сильно помогли.
– Скучаете по Карпину, который от вас отказался?
– Да, по нему тоже. Я не держу обиды на Карпина. Пускай даже никто мне нормально не объяснил, почему меня убрали из команды.
– О чем подумали, когда «Спартак» выиграл чемпионат?
– Я был счастлив. Я болею за «Спартак» в РФПЛ, поскольку только за эту команду выступал в России, – цитирует Веллитона "Чемпионат".
- Конечно, слежу. Смотрю матчи по телевизору. В Турции показывают РФПЛ. Правда, на турецком языке. Педро Роша очень пригодится команде. Точно знаю, потому что слежу и за бразильской лигой.
– С кем из игроков «Спартака» поддерживаете связь?
– Жано, Ребров… После побед «Спартака» поздравляю Ананидзе в инстаграме в личных сообщениях. А Паршивлюк и Макеев сейчас где?
– Оба в «Ростове». «Спартак» для вас до сих пор значит что-то особенное?
– В России я многому научился. Всем говорю, что благодарен «Спартаку» и по сей день. Никогда не забуду, как забивал за эту команду. Было здорово побеждать ЦСКА и «Зенит». Скучаю по команде, по Жоре (Чавдарю – администратору), Роме (Асхабадзе – экс-гендиру) и тому же Карпину – они мне сильно помогли.
– Скучаете по Карпину, который от вас отказался?
– Да, по нему тоже. Я не держу обиды на Карпина. Пускай даже никто мне нормально не объяснил, почему меня убрали из команды.
– О чем подумали, когда «Спартак» выиграл чемпионат?
– Я был счастлив. Я болею за «Спартак» в РФПЛ, поскольку только за эту команду выступал в России, – цитирует Веллитона "Чемпионат".
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