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Веллитон: был счастлив, когда "Спартак" стал чемпионом

Бывший нападающий "Спартака" Веллитон рассказал, что следит за красно-белыми.

- Конечно, слежу. Смотрю матчи по телевизору. В Турции показывают РФПЛ. Правда, на турецком языке. Педро Роша очень пригодится команде. Точно знаю, потому что слежу и за бразильской лигой.

– С кем из игроков «Спартака» поддерживаете связь?

– Жано, Ребров… После побед «Спартака» поздравляю Ананидзе в инстаграме в личных сообщениях. А Паршивлюк и Макеев сейчас где?

– Оба в «Ростове». «Спартак» для вас до сих пор значит что-то особенное?

– В России я многому научился. Всем говорю, что благодарен «Спартаку» и по сей день. Никогда не забуду, как забивал за эту команду. Было здорово побеждать ЦСКА и «Зенит». Скучаю по команде, по Жоре (Чавдарю – администратору), Роме (Асхабадзе – экс-гендиру) и тому же Карпину – они мне сильно помогли.

– Скучаете по Карпину, который от вас отказался?

– Да, по нему тоже. Я не держу обиды на Карпина. Пускай даже никто мне нормально не объяснил, почему меня убрали из команды.

– О чем подумали, когда «Спартак» выиграл чемпионат?

– Я был счастлив. Я болею за «Спартак» в РФПЛ, поскольку только за эту команду выступал в России, – цитирует Веллитона "Чемпионат".
Теги: Веллитон Спартак
Сегодня, 10:50
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№2 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо за теплые слова в адрес клуба.


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Регистрация: 1.03.2017
№1 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 11:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Скучаете по Карпину, который от вас отказался?

– Да, по нему тоже. Я не держу обиды на Карпина. Пускай даже никто мне нормально не объяснил, почему меня убрали из команды

Так в чем секрет ты начал валять дурака, дискотеки , телки вот и причина. А так в свое время был очень хорошим напам!
Регистрация: 9.06.2011
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