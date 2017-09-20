"Луч-Энергия" выбил "Анжи" из Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России "Анжи" на выезде уступил "Лучу-Энергии" и выбыл из турнира.Кубок России. 1/16 финалаГолы[/b]: Гордиенко, 20, Миляка, 68.: Шамов, Тихий, Стешин, Соблиров, Марущак, Маляка, Носов (Гелоян, 64), Килин, Фомин (Пономаренко, 75), Гордиенко, Бажев (Мязин, 57): Шлеев, Белов, Эльмурзаев, Паном, Хадарцев (Агабалаев, 79), Липартия, Газимагомедов, Магомедов, Халимбеков, Джамалутдинов (Рамазанов, 67), Дибиргаджиев (Мусалов, 77)Предупреждения: Дибиргаджиев, 30, Эльмурзаев, 59.