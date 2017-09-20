Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Луч-Энергия" выбил "Анжи" из Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России "Анжи" на выезде уступил "Лучу-Энергии" и выбыл из турнира.

Кубок России. 1/16 финала

"Луч-Энергия" - "Анжи" - 2:0

Голы[/b]: Гордиенко, 20, Миляка, 68.

"Луч-Энергия": Шамов, Тихий, Стешин, Соблиров, Марущак, Маляка, Носов (Гелоян, 64), Килин, Фомин (Пономаренко, 75), Гордиенко, Бажев (Мязин, 57)

"Анжи": Шлеев, Белов, Эльмурзаев, Паном, Хадарцев (Агабалаев, 79), Липартия, Газимагомедов, Магомедов, Халимбеков, Джамалутдинов (Рамазанов, 67), Дибиргаджиев (Мусалов, 77)

Предупреждения: Дибиргаджиев, 30, Эльмурзаев, 59.
Теги: Анжи Луч-Энергия
Сегодня, 14:01
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 15:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Можно сказать , классе...Что-то не ладится в герцогстве анжуйском...Кто следующий тренер , после Скрипченко?..Для анжуйцев деспот нужен..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Очень хорошо))


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.