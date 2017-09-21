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СМИ: фанат ударил в лицо игрока "Карпат" Артема Федецкого

После матча 1/16 финала Кубка Украины между командами "Прикарпатье" и "Карпаты" один из болельщиков ударил игрока гостей Артема Федецкого.

Инцидент произошел из-за поражения "Карпат", после которого болельщики захотели высказать свое недовольство напрямую игрокам. Один из фанатов схватил Федецкого за одежду. А после того, как игрок схватил фаната за шею, болельщик ударил спортсмена.

Газета.Ru
Теги: Карпаты Федецкий
Сегодня, 12:54
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№2 Написал: Анатолий Доторов (Сегодня, 13:30) #
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Регистрация: 21.09.2017
№1 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 13:08) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
И правильно!По еуропейски!!!
Регистрация: 4.08.2016
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