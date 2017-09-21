СМИ: фанат ударил в лицо игрока "Карпат" Артема Федецкого

После матча 1/16 финала Кубка Украины между командами "Прикарпатье" и "Карпаты" один из болельщиков ударил игрока гостей Артема Федецкого.Инцидент произошел из-за поражения "Карпат", после которого болельщики захотели высказать свое недовольство напрямую игрокам. Один из фанатов схватил Федецкого за одежду. А после того, как игрок схватил фаната за шею, болельщик ударил спортсмена.