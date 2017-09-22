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Серхио Рамос: судьи не дают пенальти нам, но дают их "Барселоне"

Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал поражение от "Бетиса" (0:1).

"Чем больше обсуждаем арбитров, тем хуже оно становится. Нужно уважать работу судей. Они не дают пенальти нам, но дают их "Барселоне". Я не удивлен.

Но если бы мы забили три гола, мы бы не переживали по этому поводу. Ужасное начало сезона, мы обеспокоены", - цитирует Рамоса Marca.
Теги: Рамос Реал Барселона Бетис
Сегодня, 05:21
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