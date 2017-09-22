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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Да мы на чемпионате сконцентрируемся. Кому меньше всех в РФПЛ был нужен Кубок России?
ФНЛ в жаркой битве на этапе 1/16 финала Кубка России оскальпировала солидное количество представителей Премьер-Лиги. Мы решили посмотреть, какие команды высшего дивизиона чаще всего вылетали из Кубка, споткнувшись на первой же стадии. Любопытная статистика - в материале Rusfootball.info
В мае 2007 года московский "Локомотив" под руководством Анатолия Бышовца благодаря голу Гарри О'Коннора дожал в овертайме финала Кубка России "Москву" и взял трофей. С 2007 года мы и начнем, к тому же сентябрь горит. Ниже будут указаны года и команды, которые снимали скальп с представителей Премьер-Лиги.
10-е место. "Зенит"
2008 - "Сибирь", 2013 - "Тюмень", 2017 - "Динамо" (Санкт-Петербург)
Сине-бело-голубые за последние десять лет трижды вылетали на стадии 1/16 финала, в 2008 этого вообще никто не заметил, потому что все помнят, что "Зенит" сделал в 2008 году. Выезд в Тюмень осенью 2013-го года запомнился эпичным трюком в стиле Филимонова от Егора Бабурина, а вчерашнее поражение от питерского "Динамо" слишком свежо в памяти, чтобы о нем рассказывать. Но два раза - в 2010 и в 2016 сам Кубок "Зенит" выигрывал, так что турнир для команды из Санкт-Петербурга вполне себе значимый, а в десятку мы "Зенит" поместили, чтобы вопросов не возникало: "А где "Зенит"?".
9-е место. "Амкар"
2012 - "СКА-Энергия", 2013 - "Мордовия", 2014 - "Тосно"
Ставим пермяков чуть выше за серийность. С 2012 по 2014 год "Амкар" как-то решил забыть про Кубок, поскольку важнее было бороться за выживание в чемпионате. Тем не менее, "Амкар" до этого периода был вполне себе кубковой командой и даже играл в 2008 году в финале с ЦСКА. Ну и справедливости ради, поражения пермяки терпели от дальневосточников и от лучших на тот момент команд ФНЛ.
8-е место. ЦСКА
2009 - "Урал", 2011 - "Волгарь", 2016 - "Енисей", 2017 - "Авангард" (Курск)
Дальше идет плотная группа команд, которые вылетали по четыре раза. Начинаем с ЦСКА по той простой причине, что провалы у армейцев чередовались с победами в турнире - целых четыре раза за последние десять лет ЦСКА становился обладателем Кубка России. Да и попали в этот рейтинг москвичи только благодаря двум последним сезонам, когда ресурсы команды резко поскуднели и распыляться на Кубок ЦСКА явно не пожелал. Это было и в прошлом году и в этом - выезды дублирующим составом и поражения.
7-е место. "Ахмат" as known as "Терек"
2009 - "Мордовия", 2010 - "Луч-Энергия", 2014 - "Газовик" (Оренбург), 2017 - "Енисей"
Грозненцы в 2004 году выиграли турнир как представитель Первого Дивизиона, а вот в Премьер-Лиге команда из Чеченской Республики совсем не жаловала Кубок России, скопив за десять лет четыре слива.
6-е место. "Динамо" (Москва)
2009 - "Волгарь", 2013 - "Салют" (Белгород), 2014 - "Шинник", 2017 - "Спартак-Нальчик"
Еще одна команда, которая не совсем любит бросать большие силы на Кубок России, хотя в 2012 динамовцы дошли до финала, где уступили "Рубину". Что характерно, после этого команда вообще забыла про турнир, вылетев по дороге и в ФНЛ. И вернулась обратно, чтобы проиграть "Спартаку-Нальчику", который вообще оказался в ПФЛ сейчас.
5-е место. "Ростов"
2009 - "Авангард" (Подольск), 2014 - "Сызрань", 2015 - "Тосно", 2016 - "Динамо" (Москва)
Сызрань! "Ростов" поймал один вылет в момент своего домужиковского периода, неудачно съездив на экскурсию в Подольск. Весной 2014-го "Ростов" взял Кубок России, закрыл гештальт и благополучно слил три следующих розыгрыша, так как дела в Премьер-Лиге и в еврокубках интересовали команду гораздо больше, что логично. Но пришел Кучук и сказал, что Кубок нужен, поэтому "Ростов" прервал свою серию.
4-е место. "Спартак-Нальчик"
2008 - "Витязь", 2009 - "Нижний Новгород", 2010 - "Волга" (Нижний Новгород), 2011 - "Торпедо" (Владимир)
Вот, одна из тех команда, которой вообще не нужен был Кубок России. Команда из Нальчика оказалась лидером этой плотной группы, потому что концентрация вылетов по отношению к времени пребывания коллектива в Премьер-Лиге довольно-таки высокая - за шесть лет четыре раза подряд. В 2012 году "Спартак-Нальчик" покинул Премьер-Лигу, чтобы на днях внезапно выкинуть московское "Динамо" из розыгрыша.
3-е место. "Локомотив"
2007 - "Урал", 2009 - "СКА-Энергия", 2010 - "Горняк" (Учалы), 2013 - "Ротор", 2017 - "Крылья Советов"
Железнодорожники накопили пять неудачных выездов в провинцию, но при этом "Локомотив" и сам Кубок два раза взял - в 2015 и этой весной. Отдельно стоит выделить команду "Горняк" из города Учалы, где проживает около 40 тысяч человек, в свое время представители российского футбольного андеграунда наделали шуму, выбив "Локо" в 1/16. В общем, довольно-таки часто андердоги сносят эшелон с рельсов Кубка России.
2-е место. "Рубин"
2009 - "Волга" (Тверь), 2010 - "Волгарь", 2012 - "Енисей", 2013 - "Луч-Энергия", 2015 - "СКА-Энергия"
В 2012 году "Рубин" выиграл Кубок России, а потом пошел по уже отработанной многими командами схеме - без заморочек заканчивать борьбу на первой же стадии. Однако, хорошие еврокубковые времена для "Рубина" давно закончились, поэтому последние два сезона казанцы преодолевают первый барьер. Сейчас "Рубин" можно назвать одним из фаворитов розыгрыша 2016/2017.
1-е место. "Крылья Советов"
2007 - "КАМАЗ", 2009 - "Челябинск", 2010 - "Шинник", 2011 - "Луч-Энергия", 2013 - "Сокол"
В 2004 году "Крылья Советов" сыграли в финале Кубка России, уступив "Тереку" и то поражение будто отбило у команды из Самары желание бороться за что-то в этом турнире. Пять раз "Крылья" уходили в самом начале кубковой вечеринки и балансировали последнее время между Премьер-Лигой и ФНЛ. Хотя вчера в Самаре была одержана историческая победа над "Локомотивом", но неудачный кубковый багаж за десять лет накопился основательный. Поэтому забирают "Крылья" звание самой сливающей команды из Премьер-Лиги в Кубке России.
А как же "Спартак"?
Народная команда вылетала из Кубка России на стадии 1/16 за последние десять лет всего два раза. В 2007 "Спартак" по пенальти уступил "Тереку", а в 2016... Об этом чуть ниже. "Спартак" больше запомнился бесконечными вылетами на стадии 1/8, но это совсем другая история.
Гроза авторитетов
Самым главным специалистом по 1/16 финала Кубка России стал "СКА-Хабаровск", выступавший долгое время под названием "СКА-Энергия". На счету дальневосточников пять фрагов за десять лет, среди которых: увлекательная поездка резерва Карреры осенью 2016 года в Хабаровск без Ананидзе, победа над "Локомотивом" в 2009 году, над "Амкаром" в 2012, над "Рубином" в 2015 и достаточно предсказуемая победа над "Волгой" в 2013. Ничего удивительного в этом нет, выезды на Дальний Восток всегда были для клубов Премьер-Лиги слишком утомительными, например, совсем чуть-чуть не хватило "Луч-Энергии", на счету которой четыре поверженных команды. Что интересно, в этом году хабаровчане тоже преодолели стадию 1/16, правда, уже как представители высшего дивизиона (был обыгран "Арарат"). Ноги-то помнят.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
В мае 2007 года московский "Локомотив" под руководством Анатолия Бышовца благодаря голу Гарри О'Коннора дожал в овертайме финала Кубка России "Москву" и взял трофей. С 2007 года мы и начнем, к тому же сентябрь горит. Ниже будут указаны года и команды, которые снимали скальп с представителей Премьер-Лиги.
10-е место. "Зенит"
2008 - "Сибирь", 2013 - "Тюмень", 2017 - "Динамо" (Санкт-Петербург)
Сине-бело-голубые за последние десять лет трижды вылетали на стадии 1/16 финала, в 2008 этого вообще никто не заметил, потому что все помнят, что "Зенит" сделал в 2008 году. Выезд в Тюмень осенью 2013-го года запомнился эпичным трюком в стиле Филимонова от Егора Бабурина, а вчерашнее поражение от питерского "Динамо" слишком свежо в памяти, чтобы о нем рассказывать. Но два раза - в 2010 и в 2016 сам Кубок "Зенит" выигрывал, так что турнир для команды из Санкт-Петербурга вполне себе значимый, а в десятку мы "Зенит" поместили, чтобы вопросов не возникало: "А где "Зенит"?".
9-е место. "Амкар"
2012 - "СКА-Энергия", 2013 - "Мордовия", 2014 - "Тосно"
Ставим пермяков чуть выше за серийность. С 2012 по 2014 год "Амкар" как-то решил забыть про Кубок, поскольку важнее было бороться за выживание в чемпионате. Тем не менее, "Амкар" до этого периода был вполне себе кубковой командой и даже играл в 2008 году в финале с ЦСКА. Ну и справедливости ради, поражения пермяки терпели от дальневосточников и от лучших на тот момент команд ФНЛ.
8-е место. ЦСКА
2009 - "Урал", 2011 - "Волгарь", 2016 - "Енисей", 2017 - "Авангард" (Курск)
Дальше идет плотная группа команд, которые вылетали по четыре раза. Начинаем с ЦСКА по той простой причине, что провалы у армейцев чередовались с победами в турнире - целых четыре раза за последние десять лет ЦСКА становился обладателем Кубка России. Да и попали в этот рейтинг москвичи только благодаря двум последним сезонам, когда ресурсы команды резко поскуднели и распыляться на Кубок ЦСКА явно не пожелал. Это было и в прошлом году и в этом - выезды дублирующим составом и поражения.
7-е место. "Ахмат" as known as "Терек"
2009 - "Мордовия", 2010 - "Луч-Энергия", 2014 - "Газовик" (Оренбург), 2017 - "Енисей"
Грозненцы в 2004 году выиграли турнир как представитель Первого Дивизиона, а вот в Премьер-Лиге команда из Чеченской Республики совсем не жаловала Кубок России, скопив за десять лет четыре слива.
6-е место. "Динамо" (Москва)
2009 - "Волгарь", 2013 - "Салют" (Белгород), 2014 - "Шинник", 2017 - "Спартак-Нальчик"
Еще одна команда, которая не совсем любит бросать большие силы на Кубок России, хотя в 2012 динамовцы дошли до финала, где уступили "Рубину". Что характерно, после этого команда вообще забыла про турнир, вылетев по дороге и в ФНЛ. И вернулась обратно, чтобы проиграть "Спартаку-Нальчику", который вообще оказался в ПФЛ сейчас.
5-е место. "Ростов"
2009 - "Авангард" (Подольск), 2014 - "Сызрань", 2015 - "Тосно", 2016 - "Динамо" (Москва)
Сызрань! "Ростов" поймал один вылет в момент своего домужиковского периода, неудачно съездив на экскурсию в Подольск. Весной 2014-го "Ростов" взял Кубок России, закрыл гештальт и благополучно слил три следующих розыгрыша, так как дела в Премьер-Лиге и в еврокубках интересовали команду гораздо больше, что логично. Но пришел Кучук и сказал, что Кубок нужен, поэтому "Ростов" прервал свою серию.
4-е место. "Спартак-Нальчик"
2008 - "Витязь", 2009 - "Нижний Новгород", 2010 - "Волга" (Нижний Новгород), 2011 - "Торпедо" (Владимир)
Вот, одна из тех команда, которой вообще не нужен был Кубок России. Команда из Нальчика оказалась лидером этой плотной группы, потому что концентрация вылетов по отношению к времени пребывания коллектива в Премьер-Лиге довольно-таки высокая - за шесть лет четыре раза подряд. В 2012 году "Спартак-Нальчик" покинул Премьер-Лигу, чтобы на днях внезапно выкинуть московское "Динамо" из розыгрыша.
3-е место. "Локомотив"
2007 - "Урал", 2009 - "СКА-Энергия", 2010 - "Горняк" (Учалы), 2013 - "Ротор", 2017 - "Крылья Советов"
Железнодорожники накопили пять неудачных выездов в провинцию, но при этом "Локомотив" и сам Кубок два раза взял - в 2015 и этой весной. Отдельно стоит выделить команду "Горняк" из города Учалы, где проживает около 40 тысяч человек, в свое время представители российского футбольного андеграунда наделали шуму, выбив "Локо" в 1/16. В общем, довольно-таки часто андердоги сносят эшелон с рельсов Кубка России.
2-е место. "Рубин"
2009 - "Волга" (Тверь), 2010 - "Волгарь", 2012 - "Енисей", 2013 - "Луч-Энергия", 2015 - "СКА-Энергия"
В 2012 году "Рубин" выиграл Кубок России, а потом пошел по уже отработанной многими командами схеме - без заморочек заканчивать борьбу на первой же стадии. Однако, хорошие еврокубковые времена для "Рубина" давно закончились, поэтому последние два сезона казанцы преодолевают первый барьер. Сейчас "Рубин" можно назвать одним из фаворитов розыгрыша 2016/2017.
1-е место. "Крылья Советов"
2007 - "КАМАЗ", 2009 - "Челябинск", 2010 - "Шинник", 2011 - "Луч-Энергия", 2013 - "Сокол"
В 2004 году "Крылья Советов" сыграли в финале Кубка России, уступив "Тереку" и то поражение будто отбило у команды из Самары желание бороться за что-то в этом турнире. Пять раз "Крылья" уходили в самом начале кубковой вечеринки и балансировали последнее время между Премьер-Лигой и ФНЛ. Хотя вчера в Самаре была одержана историческая победа над "Локомотивом", но неудачный кубковый багаж за десять лет накопился основательный. Поэтому забирают "Крылья" звание самой сливающей команды из Премьер-Лиги в Кубке России.
А как же "Спартак"?
Народная команда вылетала из Кубка России на стадии 1/16 за последние десять лет всего два раза. В 2007 "Спартак" по пенальти уступил "Тереку", а в 2016... Об этом чуть ниже. "Спартак" больше запомнился бесконечными вылетами на стадии 1/8, но это совсем другая история.
Гроза авторитетов
Самым главным специалистом по 1/16 финала Кубка России стал "СКА-Хабаровск", выступавший долгое время под названием "СКА-Энергия". На счету дальневосточников пять фрагов за десять лет, среди которых: увлекательная поездка резерва Карреры осенью 2016 года в Хабаровск без Ананидзе, победа над "Локомотивом" в 2009 году, над "Амкаром" в 2012, над "Рубином" в 2015 и достаточно предсказуемая победа над "Волгой" в 2013. Ничего удивительного в этом нет, выезды на Дальний Восток всегда были для клубов Премьер-Лиги слишком утомительными, например, совсем чуть-чуть не хватило "Луч-Энергии", на счету которой четыре поверженных команды. Что интересно, в этом году хабаровчане тоже преодолели стадию 1/16, правда, уже как представители высшего дивизиона (был обыгран "Арарат"). Ноги-то помнят.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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