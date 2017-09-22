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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей (1)
"Балтика" обвинила в расизме материал с заголовком "Бунт негра против судьи"
ФК "Балтика" заподозрил расизм в публикации калининградской газеты "Новые колеса". Издание вышло с заголовком на первой странице "Бунт негра против судьи".
"Руководителей и сотрудников, тренеров и болельщиков "Балтики" до глубины души возмущают статьи, которые на регулярной основе публикует на своих страницах издание "Новые колеса".
Форварда нашей команды Сенина Себаи – одного из самых ярких игроков ФНЛ, беззаветно сражающегося за честь клуба в каждом матче и публично извинившегося за свою вспыльчивость после игры в Самаре – именуют не по имени, не по фамилии, не по амплуа. А используют эпитеты, подчеркивающие его расовое происхождение.
Это позор для всей Калининградской области – западных ворот России. Это недопустимо для региона, залитого кровью советских солдат, освобождавших Европу от эпидемии нацизма. Это оскверняет память наших дедов, воевавших за светлые идеалы равенства и свободы. Сегодня издатели "НК", регулярно публикующие ложь, перешли грань дозволенного.
Мы решительно настроены пресекать все проявления дискриминации и хотим сказать, что не надо оценивать жителей нашей области по этим горе-журналистам, статьи которых источают смрад шовинизма и расизма. Официально заявляем – на издателей данной газетенки будут поданы судебные иски.
Призываем все здоровые силы Калининградской области сплотиться против омерзительной химеры фашизма, сказать "нет" забытому оскалу расовой нетерпимости", - говорится в заявлении "Балтики".
"Руководителей и сотрудников, тренеров и болельщиков "Балтики" до глубины души возмущают статьи, которые на регулярной основе публикует на своих страницах издание "Новые колеса".
Форварда нашей команды Сенина Себаи – одного из самых ярких игроков ФНЛ, беззаветно сражающегося за честь клуба в каждом матче и публично извинившегося за свою вспыльчивость после игры в Самаре – именуют не по имени, не по фамилии, не по амплуа. А используют эпитеты, подчеркивающие его расовое происхождение.
Это позор для всей Калининградской области – западных ворот России. Это недопустимо для региона, залитого кровью советских солдат, освобождавших Европу от эпидемии нацизма. Это оскверняет память наших дедов, воевавших за светлые идеалы равенства и свободы. Сегодня издатели "НК", регулярно публикующие ложь, перешли грань дозволенного.
Мы решительно настроены пресекать все проявления дискриминации и хотим сказать, что не надо оценивать жителей нашей области по этим горе-журналистам, статьи которых источают смрад шовинизма и расизма. Официально заявляем – на издателей данной газетенки будут поданы судебные иски.
Призываем все здоровые силы Калининградской области сплотиться против омерзительной химеры фашизма, сказать "нет" забытому оскалу расовой нетерпимости", - говорится в заявлении "Балтики".
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