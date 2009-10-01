В. Скрипченко: давайте со "Спартаком" на равных посоревнуемся, без пенальти. Сегодня мы были сильнее

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги встречи со "Спартаком" (2:2)."Сегодня мы сыграли здорово во всех отношениях – и в обороне, и в атаке. Пенальти в начале игры высосан из пальцы. Давать такое преимущество "Спартаку" в домашнем матче… Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее без пенальти. Мы были ближе к победе. Это потеря очков для нас. Мы были сильнее сегодня", - сказал Скрипченко.