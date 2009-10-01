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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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21:06
В. Скрипченко: давайте со "Спартаком" на равных посоревнуемся, без пенальти. Сегодня мы были сильнее (32)
В. Скрипченко: давайте со "Спартаком" на равных посоревнуемся, без пенальти. Сегодня мы были сильнее (32)
21:06
У "Спартака" все стабильно - новый травмированный, новое неоднозначное решение судьи и вновь потеря очков (4)
У "Спартака" все стабильно - новый травмированный, новое неоднозначное решение судьи и вновь потеря очков (4)
20:05
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
19:14
"Реал" победил "Алавес"
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Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
В. Скрипченко: давайте со "Спартаком" на равных посоревнуемся, без пенальти. Сегодня мы были сильнее
Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги встречи со "Спартаком" (2:2).
"Сегодня мы сыграли здорово во всех отношениях – и в обороне, и в атаке. Пенальти в начале игры высосан из пальцы. Давать такое преимущество "Спартаку" в домашнем матче… Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее без пенальти. Мы были ближе к победе. Это потеря очков для нас. Мы были сильнее сегодня", - сказал Скрипченко.
"Сегодня мы сыграли здорово во всех отношениях – и в обороне, и в атаке. Пенальти в начале игры высосан из пальцы. Давать такое преимущество "Спартаку" в домашнем матче… Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее без пенальти. Мы были ближе к победе. Это потеря очков для нас. Мы были сильнее сегодня", - сказал Скрипченко.
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