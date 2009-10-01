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В. Скрипченко: давайте со "Спартаком" на равных посоревнуемся, без пенальти. Сегодня мы были сильнее

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги встречи со "Спартаком" (2:2).

"Сегодня мы сыграли здорово во всех отношениях – и в обороне, и в атаке. Пенальти в начале игры высосан из пальцы. Давать такое преимущество "Спартаку" в домашнем матче… Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее без пенальти. Мы были ближе к победе. Это потеря очков для нас. Мы были сильнее сегодня", - сказал Скрипченко.
Теги: Скрипченко Анжи Спартак
Сегодня, 21:06
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(12)
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№32 Написал: Zak (Сегодня, 22:15) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Цезарь
Жаль конечно праздник сорвался. Хотя конечно это только формально, фактически же, что с Тосно, что с анжи свин0е6 таки был!


Ну после Динамо оно видней.
Регистрация: 22.04.2017
№31 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:07) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скрипченко, по чем сейчас договорняки?
Регистрация: 2.08.2010
№30 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:06) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
С таким спартаком и Анжи топ...
А пеналь левейший


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№29 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 21:42) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: utekay
Цитата: Сибирячок
Если вы такие заебательские, то что на дне валяетесь?

если абстрагироваться от таблицы, то непонятно кто сегодня был днищем, а кто заибательским чемпионм

Что тут не понятно ?В ромбовидном мозгу только свинья является " заибательским " чепионом ! smiley Остальные же команды - днище . Свиньи , они такие , свиньи . smile


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
№28 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
на Самедове в первом тайме обязан быть пенальти.


Да, но пенальти это еще не гол.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№27 Написал: metis Riga (Сегодня, 21:37) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну на счёт сильнее он конечно загнул, ничья ему за счастье.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013
№26 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:32) #
  • -14
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скрипченко,четыре голевых момента создал Спартак,а ты говоришь что вы были сильнее.
Регистрация: 12.02.2013
№25 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 21:29) #
  • -10
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Так всегда бывает.После удачной игры против Спартака всякая куета,ничего из себя не представляющая,расправляет перья


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№24 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:29) #
  • -7
  •  (19)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ffora
За подлость Ананиста бог наказал

Был бы бог на свете - ты бы не родился.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№23 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:27) #
  • +5
  •  (9)

Я не могу смотреть на это
Я отпросился плять с обеда
Мне шеф сказал – не проиграй
Вперед Спартак, давай, давай.
Пришел домой, включил вот это
Пенальти? Это не победа!
И все писец, ниче не можем
Быть может нам судья поможет?
Один пенальти, больше нет
Судья ведь тоже человек.
А после пеналя поплыли
Мы чемпионы плять, приплыли
Анжи нам два гола забили
На нашем стадионе плять
Или на все вам наплевать?
Теперь мне похрен что там дальше
Мне завтра рано плять вставать
Мне шеф сказал – не проиграй!
Не проиграл, а там насрать!
Регистрация: 18.03.2013
№22 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:26) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: Skyline
Цитата: murchelo06
чморик вам подарили ничью , на Джикии чистый пеналь был. Вы по воротам толком не ударили еще воняет здесь

ты слепой? какой пнальти? эта балерина падала заранее


на Самедове в первом тайме обязан быть пенальти.

не видел. но так же могу сказать что на грузине липу вам дал. так что квиты


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№21 Написал: belozero Ленинградская область Кириши (Сегодня, 21:24) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
По правде говоря чушь.
Регистрация: 12.09.2007
№20 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 21:24) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ffora
За подлость Ананиста

Дзюба в запасе если что


--------------------
"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:24) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Цитата: murchelo06
чморик вам подарили ничью , на Джикии чистый пеналь был. Вы по воротам толком не ударили еще воняет здесь

ты слепой? какой пнальти? эта балерина падала заранее


на Самедове в первом тайме обязан быть пенальти.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№18 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 21:23) #
  • -4
  •  (20)
online
Болеет за:
ЦСКА
Скрипченко и Анжи,с победой вас!Правда,украденной!Вы были лучше!Вся футбольная Россия,кроме секстантов,разумеется,это подтвердит!
Регистрация: 27.07.2013
№17 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:23) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
ЦСКА
Объективно, Вадим


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№16 Написал: Цезарь (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Жаль конечно праздник сорвался. Хотя конечно это только формально, фактически же, что с Тосно, что с анжи свин0е6 таки был!
Регистрация: 21.09.2017
№15 Написал: Бриг (Сегодня, 21:21) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Вы бы еще три очка взяли, ежели Армаша в концовке на замену выпустили..Он то знает как супротив Мильгарехо играть...чай в одной команде , когда-то играли..
Регистрация: 21.11.2016
№14 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 21:21) #
  • +4
  •  (10)

Анжи отыграл неплохо,а Спартак фрагментами.Пенальти на мой взгляд "тухленький".
Регистрация: 24.10.2012
№13 Написал: ffora russia (Сегодня, 21:18) #
  • -3
  •  (15)

За подлость Ананиста бог наказал
Регистрация: 24.05.2016
№12 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 21:14) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: murchelo06
чморик вам подарили ничью , на Джикии чистый пеналь был. Вы по воротам толком не ударили еще воняет здесь


Дружище, 5 в 1 выбегает последняя команда РФПЛ)) при чем тут вообще пенальти?)) Я даже не хочу комментировать, что Джикии по делу дали жк и что пеналь спорный был ( хотя судья имел право поставить) вопрос вообще в другом) повторюсь) 5 в 1)
Регистрация: 31.03.2015
№11 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 21:13) #
  • -8
  •  (20)
online
Болеет за:
«Спартак»
кто это?


--------------------
"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:13) #
  • +5
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: murchelo06
чморик вам подарили ничью , на Джикии чистый пеналь был. Вы по воротам толком не ударили еще воняет здесь

ты слепой? какой пнальти? эта балерина падала заранее


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№9 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 21:12) #
  • +6
  •  (22)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: murchelo06
чморик вам подарили ничью , на Джикии чистый пеналь был. Вы по воротам толком не ударили еще воняет здесь

Конечно, судья игру сломал Спартаку.
В прошлой игре сломал игру удалив игрока тосно, и поставив Спартак в неловкое положение
В этой игре сломал поставив пенальти, которого не было, нужно было давать еще 2 несуществующих для победы, хотя это бы тоже сломало игру, игроки бы расслабились и как всегда все упустили.


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:11) #
  • +9
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Если вы такие заебательские, то что на дне валяетесь?

если абстрагироваться от таблицы, то непонятно кто сегодня был днищем, а кто заибательским чемпионм


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 21:11) #
  • -15
  •  (29)
Болеет за:
«Спартак»
себе в одно место эти минусы засуньте
Регистрация: 9.06.2011
№6 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:11) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
троллит


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№5 Написал: boicko.anat краснодарский край (Сегодня, 21:11) #
  • +11
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
да спартак разваливается на глазах. сегодня это было особенно заметно.
Регистрация: 12.03.2014
№4 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:11) #
  • -15
  •  (25)
Болеет за:
«Спартак»
совсем крыша протекла. Убери последние 20 минут, которые мы проигрываем всем, даже Кубани, и где был Анжи весь матч?
Регистрация: 24.11.2008
№3 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 21:09) #
  • -16
  •  (26)
Болеет за:
«Спартак»
чморик вам подарили ничью , на Джикии чистый пеналь был. Вы по воротам толком не ударили еще воняет здесь
Регистрация: 9.06.2011
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