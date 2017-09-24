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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Сенников: "Краснодар" должен как минимум не уступить "Зениту", а "Локо" разозлиться на себя и прибавить
Бывший защитник столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от матчей 11-го тура чемпионата России «Ростов» - «Локомотив» и «Краснодар» - «Зенит».
- И «Ростов», и «Локомотив» уступили своим соперникам в предыдущем туре. Тем не менее ростовчане несколькими днями позже сумели пройти в следующую стадию Кубка России, тогда как железнодорожники оступились в Самаре на «Крыльях Советов» и уже не являются действующими обладателями трофея. Каким в свете прошедших событий вам видится противостояние «Ростова» и «Локо»?
-Шансы, мне кажется, равные. Единственное - психологическое состояние после результатов в Кубке России отличается. Все-таки «Ростов» выиграл, а «Локомотив» в длительном противостоянии в Самаре проиграл. Да и 120 минут физически отбегать довольно сложно. Будет «Локо» тяжеловато в матче с «Ростовом». Но, знаю, что команда с характером. Мое мнение, железнодорожники настроятся, будут строже играть от обороны и попытаются использовать свои шансы в нападении.
Думаю, что в этом матче много забитых мячей мы не увидим. Мне кажется, что будет либо ничья, либо чья-то победа с минимальным счетом. Мне, разумеется, хотелось бы, чтобы выиграл «Локомотив».
- Тем не менее «Локомотив» уступил соперникам в двух последних матчах. Более того, красно-зеленые не могли выиграть в четырех подряд встречах. Нет опасений, что это начало кризиса?
- Я бы не сказал. Да, «Амкару» не забили, не хватало какой-то остроты. Подустала команда немного. Самара? Там всегда тяжело играть. К тому же, мы были свидетелями того, как из Кубка России вылетели десять клубов Премьер-лиги. На одну игру может настроиться любая команда. Но все равно по ходу встречи «Локомотив» несколько раз отыгрывался и уступил в дополнительное время - характер у команды есть. Так что я не думаю, что это кризис. Просто такое стечение обстоятельств. Плюс в игре немного не хватает той остроты и креативности, которая была в предыдущих встречах. Но думаю, ребята сейчас сами на себя разозлятся и добавят в своей игре.
- Еще одна южная команда - «Краснодар», занимающий вторую строчку турнирной таблицы, дома принимает лидера чемпионата петербургский «Зенит». Оба соперника на этой неделе выбыли из Кубка страны. Надо понимать, битва будет серьезная?..
- Тут встречаются команды, отличительная черта которых — атакующий стиль. Должна быть бескомпромиссная борьба. «Зенит» опять же в Кубке России провел 120 минут. Хоть и не играли все основные футболисты, но все равно кто-то выходил на поле. Команда, понятно, расстроена. Пусть и не Луневу голы были забиты, но все равно сам
факт, что немало пропустили, наверняка сильно расстраивает. «Краснодару», уступившему в Томске, тоже нелегко в психологическом плане. Но краснодарцы дома на своем красивом стадионе всегда играют в интересный атакующий футбол. Смолов сейчас в отличной форме. Думаю, матч должен получиться веселый, с обилием голов.
- Как вам кажется, у кого больше шансов на успех?
- Сложно сказать. Но думаю, что «Краснодар» должен дать бой и как минимум не проиграть.
- И «Ростов», и «Локомотив» уступили своим соперникам в предыдущем туре. Тем не менее ростовчане несколькими днями позже сумели пройти в следующую стадию Кубка России, тогда как железнодорожники оступились в Самаре на «Крыльях Советов» и уже не являются действующими обладателями трофея. Каким в свете прошедших событий вам видится противостояние «Ростова» и «Локо»?
-Шансы, мне кажется, равные. Единственное - психологическое состояние после результатов в Кубке России отличается. Все-таки «Ростов» выиграл, а «Локомотив» в длительном противостоянии в Самаре проиграл. Да и 120 минут физически отбегать довольно сложно. Будет «Локо» тяжеловато в матче с «Ростовом». Но, знаю, что команда с характером. Мое мнение, железнодорожники настроятся, будут строже играть от обороны и попытаются использовать свои шансы в нападении.
Думаю, что в этом матче много забитых мячей мы не увидим. Мне кажется, что будет либо ничья, либо чья-то победа с минимальным счетом. Мне, разумеется, хотелось бы, чтобы выиграл «Локомотив».
- Тем не менее «Локомотив» уступил соперникам в двух последних матчах. Более того, красно-зеленые не могли выиграть в четырех подряд встречах. Нет опасений, что это начало кризиса?
- Я бы не сказал. Да, «Амкару» не забили, не хватало какой-то остроты. Подустала команда немного. Самара? Там всегда тяжело играть. К тому же, мы были свидетелями того, как из Кубка России вылетели десять клубов Премьер-лиги. На одну игру может настроиться любая команда. Но все равно по ходу встречи «Локомотив» несколько раз отыгрывался и уступил в дополнительное время - характер у команды есть. Так что я не думаю, что это кризис. Просто такое стечение обстоятельств. Плюс в игре немного не хватает той остроты и креативности, которая была в предыдущих встречах. Но думаю, ребята сейчас сами на себя разозлятся и добавят в своей игре.
- Еще одна южная команда - «Краснодар», занимающий вторую строчку турнирной таблицы, дома принимает лидера чемпионата петербургский «Зенит». Оба соперника на этой неделе выбыли из Кубка страны. Надо понимать, битва будет серьезная?..
- Тут встречаются команды, отличительная черта которых — атакующий стиль. Должна быть бескомпромиссная борьба. «Зенит» опять же в Кубке России провел 120 минут. Хоть и не играли все основные футболисты, но все равно кто-то выходил на поле. Команда, понятно, расстроена. Пусть и не Луневу голы были забиты, но все равно сам
факт, что немало пропустили, наверняка сильно расстраивает. «Краснодару», уступившему в Томске, тоже нелегко в психологическом плане. Но краснодарцы дома на своем красивом стадионе всегда играют в интересный атакующий футбол. Смолов сейчас в отличной форме. Думаю, матч должен получиться веселый, с обилием голов.
- Как вам кажется, у кого больше шансов на успех?
- Сложно сказать. Но думаю, что «Краснодар» должен дать бой и как минимум не проиграть.
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