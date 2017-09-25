Арнольд Шварценеггер: Месси - футбольный Терминатор

Знаменитый голливудский актёр Арнольд Шварценеггер назвал форварда "Барселоны" Лионеля Месси футбольным Терминатором."Месси — футбольный Терминатор, мы имеем право называть его так. В прошлом году я посетил тренировочную базу "Барселоны" и наблюдал, как они тренируются. Это был фантастический опыт. Европейские команды очень хороши, "Барселона" — одна из них. Мадридские команды тоже очень сильны. Многие из игроков этих клубов входят в число лучших спортсменов мира", - цитирует Шварценеггера Mundo Deportivo.