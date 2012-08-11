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"ПСЖ" предложил Кавани миллион евро, чтобы пенальти в команде пробивал Неймар

Руководство "ПСЖ" нашло способ решить вопрос штатного пенальтиста в команде.

Как сообщает EL Pais, президент клуба Нассер Аль-Хелаифи предложил нападающему Эдинсону Кавани дополнительный бонус в размере 1 млн в обмен на то, чтобы уругваец отдал право пробития пенальти бразильцу Неймару. Кавани отверг это предложение, заявив, что ему не нужны деньги и что он заслужит свое право быть штатным пенальтистом команды. Неймар остается недовольным происходящим.
Теги: ПСЖ Кавани Неймар
Сегодня, 06:03
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(1)
№6 Написал: jarny (Сегодня, 07:24) #
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online

rigoletto,
у него уже и так бабла столько, что мячей может на всю Бразилию наплавить))) Есть мнение, что когда сам себе награду делаешь - не те ощущения
Регистрация: 6.02.2009
№5 Написал: papont СП-б (Сегодня, 07:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Обычно человеку платят за то, чтобы он что-то делал. Тут предлагали солидные бабки, чтобы НЕ делал. smile А вообще будет хохма, когда Неймар пару пеналей запорет stuck_out_tongue_winking_eye


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№4 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 07:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: jarny
ramil,
чтобы получить ЗМ Неймару нужно голов 50 за сезон - тут, по-любому, надо все пенальти фигачить


За млн евро можно себе самому выплавить мяч. И не один.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№3 Написал: jarny (Сегодня, 06:57) #
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online

ramil,
чтобы получить ЗМ Неймару нужно голов 50 за сезон - тут, по-любому, надо все пенальти фигачить
Регистрация: 6.02.2009
№2 Написал: ramil Россия (Сегодня, 06:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
в чем проблема? пусть по очереди бьют, или жребий кидают перед пенальти smile
Регистрация: 17.05.2016
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 06:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
клоунада.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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