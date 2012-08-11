"ПСЖ" предложил Кавани миллион евро, чтобы пенальти в команде пробивал Неймар

Руководство "ПСЖ" нашло способ решить вопрос штатного пенальтиста в команде.Как сообщает EL Pais, президент клуба Нассер Аль-Хелаифи предложил нападающему Эдинсону Кавани дополнительный бонус в размере 1 млн в обмен на то, чтобы уругваец отдал право пробития пенальти бразильцу Неймару. Кавани отверг это предложение, заявив, что ему не нужны деньги и что он заслужит свое право быть штатным пенальтистом команды. Неймар остается недовольным происходящим.