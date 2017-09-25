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Стал известен состав "Амкара" на матч со "СКА-Хабаровск"

Стали известны стартовые составы "Амкара" и "СКА-Хабаровск" на матч 11-го тура чемпионата России.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол, Баланович, Прокофьев.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович.
Теги: Амкар СКА-Хабаровск
Сегодня, 16:12
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