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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Ширко: возможно, в матче с "Ливерпулем" у "Спартака" и получится что-то хорошее
Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой выразил мнение, что красно-белым будет трудно заменить травмированного Куинси Просема, а также отметил, что несмотря на низкие результаты «Спартака» в чемпионате России надеется на победу команды в предстоящей встрече.
- Александр, пару недель назад «Ливерпуль» в чемпионате Английской премьер-лиги с крупным счетом 0:5 уступил «Манчестер Сити». Затем сыграл вничью 1:1 с «Бернли», а в минувшие выходные в упорной борьбе выиграл 3:2 у «Лестера», пока находящегося только на 17-й строчке. Ливерпульцы сегодня в не самой лучшей форме?
- Некоторые матчи Английской Премьер-лиги в этом сезоне смотрел, но «Ливерпуль» в деле не видел. Тем не менее мы знаем силу английского чемпионата. И крупное поражение здесь скорее свидетельствует о силе нынешнего «Манчестер Сити», чем о слабости «Ливерпуля». К игре со «Спартаком» это не имеет никакого отношения. У «Спартака» сейчас в общем-то неважная ситуация. Проблем хватает.
- Одна из таких проблем — кадровая. Игроков в лазарете сегодня много. Травмирован и лидер атак Куинси Промес. Кто мог бы его заменить?
- Не знаю, Промеса сложно заменить. Я уже неоднократно говорил, что сегодня это лидер команды. Футболист, забивающий мячи. Исходя из того, кто сейчас не травмирован, Каррере предстоит сделать выбор. Хотя он и с заменами, и со всем остальным сейчас не угадывает.
«Спартак» в последних матчах всегда ведет в счете, но все время команде не удается удержать преимущество в концовке матча. С чем это связано? С тем, что команда не готова играть все 90 минут? С тем, что тренер неудачные замены делает? Тут трудно говорить. Надо конкретно следить за всеми действиями — я детально не слежу.
- Каким вам видится предстоящий матч с «Ливерпулем»?
- Конечно, накануне этой встречи очень большой ажиотаж. Оно и понятно: «Спартак» давно не играл в Лиге чемпионов и впервые за последние несколько лет дома принимает соперника в рамках этого турнира. Он не играл в Лиге чемпионов и непосредственно на своем стадионе. Что же касается непосредственно игры, то неудачи в последних матчах, конечно же, не отпугнут болельщиков. Что поделаешь, если сейчас такая ситуация у команды, что много проблем? Тем не менее поддерживать команду необходимо, смотреть игру надо. А при везении и самоотдаче на поле, возможно, что-то хорошее и получится.
- А что-то хорошее, что это в конкретном случае?
- Победа.
- Александр, пару недель назад «Ливерпуль» в чемпионате Английской премьер-лиги с крупным счетом 0:5 уступил «Манчестер Сити». Затем сыграл вничью 1:1 с «Бернли», а в минувшие выходные в упорной борьбе выиграл 3:2 у «Лестера», пока находящегося только на 17-й строчке. Ливерпульцы сегодня в не самой лучшей форме?
- Некоторые матчи Английской Премьер-лиги в этом сезоне смотрел, но «Ливерпуль» в деле не видел. Тем не менее мы знаем силу английского чемпионата. И крупное поражение здесь скорее свидетельствует о силе нынешнего «Манчестер Сити», чем о слабости «Ливерпуля». К игре со «Спартаком» это не имеет никакого отношения. У «Спартака» сейчас в общем-то неважная ситуация. Проблем хватает.
- Одна из таких проблем — кадровая. Игроков в лазарете сегодня много. Травмирован и лидер атак Куинси Промес. Кто мог бы его заменить?
- Не знаю, Промеса сложно заменить. Я уже неоднократно говорил, что сегодня это лидер команды. Футболист, забивающий мячи. Исходя из того, кто сейчас не травмирован, Каррере предстоит сделать выбор. Хотя он и с заменами, и со всем остальным сейчас не угадывает.
«Спартак» в последних матчах всегда ведет в счете, но все время команде не удается удержать преимущество в концовке матча. С чем это связано? С тем, что команда не готова играть все 90 минут? С тем, что тренер неудачные замены делает? Тут трудно говорить. Надо конкретно следить за всеми действиями — я детально не слежу.
- Каким вам видится предстоящий матч с «Ливерпулем»?
- Конечно, накануне этой встречи очень большой ажиотаж. Оно и понятно: «Спартак» давно не играл в Лиге чемпионов и впервые за последние несколько лет дома принимает соперника в рамках этого турнира. Он не играл в Лиге чемпионов и непосредственно на своем стадионе. Что же касается непосредственно игры, то неудачи в последних матчах, конечно же, не отпугнут болельщиков. Что поделаешь, если сейчас такая ситуация у команды, что много проблем? Тем не менее поддерживать команду необходимо, смотреть игру надо. А при везении и самоотдаче на поле, возможно, что-то хорошее и получится.
- А что-то хорошее, что это в конкретном случае?
- Победа.
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