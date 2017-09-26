Сборная лучших игроков 11-го тура

В своей традиционной рубрикерасскажет о самых полезных игроках этого тура. Победившие в главном матче выходных питерцы и почти обидчики «Спартака» из Махачкалы, а также многие другие – в символической сборной.Голкипер питерского клуба провёл убедительный матч в Краснодаре и не позволил сопернику вернуться в игру во втором тайме, когда «быки» немного мобилизовались и были близки к тому, чтобы забить. Особенно эффектным получился сейв после удара Классона. Так что Андрей Лунев по итогам этих выходных, как и «Зенит» в текущем сезоне, - лучший.«Армейцы» не очень удачно провели игру против «Динамо». Забить им так и не удалось – слишком медленно раскачивал оборону «бело-голубых» ЦСКА, да и в завершении действовал далеко не лучшим образом. Но вот центрального защитника Алексея Березуцкого отметить стоит. Несколько раз он здорово подстраховывал своих партнёров и провёл качественный, пусть и не выдающийся (как его брат неделю назад) матч.Забить «Спартаку» на выезде – стоит дорого. Особенно если ты играешь за одного из главных аутсайдеров чемпионата. Но защитнику Самарджичу это удалось. Мяч вышел очень красивым, по-настоящему породистым и обделить вниманием такой классный гол было бы точно несправедливым.Уверенные действия около своей штрафной и игра внутри неё. Недостаточно? Что ж, тогда просто оцените голевую серба на Дмитрия Полоза. Эпизод получился приметным. В столь важных матчах этого вполне достаточно для того, чтобы ворваться в хит-парады.Польский полузащитник «Амкара» организовал первый гол своей команды, что во многом предопределил исход встречи. Если вспомнить, насколько тяжело пермякам давались забитые мячи в этом сезоне, заслуга Януша только покажется больше. После этого момента «Амкару» было легче, так что не отметить поляка, записавшего на свой счет победный голо, просто нельзя.Игра против «Тосно» «шмелям» удалась. Похоже, команда Тарханова окончательно порвала с удручающей серией ничьих. Вновь здорово показал себя Бикфалви, не первый раз попавший в наш список лучших. Эрик оформил голевую передачу и забил гол. Можно ли было требовать от полузащитника большего?Мы уже много сказали о важности победы «Зенита» в Краснодаре, так что упомянем и автора победного мяча. Александр Ерохин, которого мы столько критиковали на старте сезона, постепенно находит себя в новом коллективе и прогрессирует, добавляя всё больше и больше. Гол «Краснодару» - лучшее результативное действие Ерохина за «Зенит» на данный момент.Четырёхматчевая безголевая серия команды Семака всё-таки прервалась, хотя и не без везения. Сыграла здесь и скверная реализация Чаушича, а затем и Альварес выложил матч точно на ногу Слаю. Нападающий «Уфы» здесь не сплоховал – и этого было достаточно, чтобы вырвать долгожданную победу и попасть в список лучших.Похожая история произошла и с новоиспеченным нападающим «железнодорожников». Большую часть встречи продолжалась равная и скучная игра, в которой ближе к успеху был всё-таки «Ростов», но на последних мгновениях встречи чемпион Европы ловко воспользовался подвернувшимся моментом и оформил три очка своей команде.Нападающий махачкалинцев здесь не только потому, что он забил второй гол в ворота Реброва и не позволил «красно-белым» вырвать победу. В первую очередь Адлан запомнился тем, что именно он завершил ту самую контратаку, о которой не перестают болтать болельщики и специалисты. Пять в одного – это большая редкость для футбола.Форвард «красно-чёрных» забил сам, сотворил голевую передачу на Комолова и позволил одержать пермякам самую крупную победу в сезоне. Похоже, кризис команда Гаджиева уже преодолела. А если Бодул продолжит в таком духе, «Амкар» вполне будет способен укрепиться в середине таблицы.