Сальваторе Боккетти: уже привыкли в конце пропускать, но на этот раз не пропустили (видео)

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти прокомментировал ничью с "Ливерпулем" в Лигу чемпионов."Уже привыкли в конце пропускать, но на этот раз не пропустили. Конечно, это очень тяжёлая игра. У них очень хорошие футболисты.Тренер говорил, что очень важна концентрация до последних минут. Мышцы болят, когда играешь каждые три дня, это непросто.Каррера сказал перекрывать все зоны и сохранять максимальную концентрацию. Невозможно, играя против "Ливерпуля", лишить их моментов", - сказал Боккетти.