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Сальваторе Боккетти: уже привыкли в конце пропускать, но на этот раз не пропустили (видео)

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти прокомментировал ничью с "Ливерпулем" в Лигу чемпионов.



"Уже привыкли в конце пропускать, но на этот раз не пропустили. Конечно, это очень тяжёлая игра. У них очень хорошие футболисты.

Тренер говорил, что очень важна концентрация до последних минут. Мышцы болят, когда играешь каждые три дня, это непросто.

Каррера сказал перекрывать все зоны и сохранять максимальную концентрацию. Невозможно, играя против "Ливерпуля", лишить их моментов", - сказал Боккетти.

Rusfootball.info
Теги: Боккетти Спартак Ливерпуль Rвидео
Сегодня, 00:54
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№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 01:22) #
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Цитата: MAXim22
Да сколько можно про эти три дня....ливер также игриграет и ничего. В Европе так играют, а мы всё ноем. ..тяжело играть....


не зря маурисио говорил после италии что это глоток свежего воздуха ( про РФПЛ)

менталетет другой вот и все , структура другая, да все другое, у нас нагрузки как у них простые игры!

реал и кубок брал, и лигу чемпионов и чемпионат, и игр в чемпе у них больше, и никто не жалуется, потому что берут мастерством а не беготней!
Регистрация: 19.06.2017
№1 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 01:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да сколько можно про эти три дня....ливер также игриграет и ничего. В Европе так играют, а мы всё ноем. ..тяжело играть....
Регистрация: 30.07.2014
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