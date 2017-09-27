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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Червиченко: шансов на проход в следующий раунд Лиги чемпионов у "Спартака" как не было, так и нет (8)
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Георгий Джикия: "Спартак", безусловно, по-прежнему один из претендентов на выход из группы (видео) (7)
Георгий Джикия: "Спартак", безусловно, по-прежнему один из претендентов на выход из группы (видео) (7)
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Леонид Федун о Реброве: похоже, четвёртые за сезон "кресты" в команде. Видимо, наколдовали (14)
Леонид Федун о Реброве: похоже, четвёртые за сезон "кресты" в команде. Видимо, наколдовали (14)
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GloboEsporte: фанаты "Спартака" имитировали звуки обезьян в адрес Мане и Старриджа
Болельщики "Спартака" на трибунах в матче с "Ливерпулем" имитировали звуки обезьян в тех эпизодах, когда Садио Мане и Даниэл Старридж касались мяча, сообщает GloboEsporte.
Сообщается, что после того, как бразильский полузащитник гостей Коутиньо забил гол и сравнял счёт в противостоянии, Мане жестами попросил фанатов прекратить оскорбления.
Сообщается, что после того, как бразильский полузащитник гостей Коутиньо забил гол и сравнял счёт в противостоянии, Мане жестами попросил фанатов прекратить оскорбления.
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