GloboEsporte: фанаты "Спартака" имитировали звуки обезьян в адрес Мане и Старриджа

Болельщики "Спартака" на трибунах в матче с "Ливерпулем" имитировали звуки обезьян в тех эпизодах, когда Садио Мане и Даниэл Старридж касались мяча, сообщает GloboEsporte.Сообщается, что после того, как бразильский полузащитник гостей Коутиньо забил гол и сравнял счёт в противостоянии, Мане жестами попросил фанатов прекратить оскорбления.