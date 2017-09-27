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GloboEsporte: фанаты "Спартака" имитировали звуки обезьян в адрес Мане и Старриджа

Болельщики "Спартака" на трибунах в матче с "Ливерпулем" имитировали звуки обезьян в тех эпизодах, когда Садио Мане и Даниэл Старридж касались мяча, сообщает GloboEsporte.

Сообщается, что после того, как бразильский полузащитник гостей Коутиньо забил гол и сравнял счёт в противостоянии, Мане жестами попросил фанатов прекратить оскорбления.
Теги: Спартак Ливерпуль Мане Старридж
Сегодня, 02:29
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№2 Написал: coban сегодня (Сегодня, 03:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Так общие предки же..
И почему имитировали?
Когда в твои ворота летит такая срань..,забудешь не то что родной язык, а вообще всё на свете..вспоминаешь, так сказать зов отцов..)


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№1 Написал: Шмайхель (Сегодня, 02:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Уроды,если это правда, то чёрная метка и пожизненная дисквалификация без права посещения стадиона. Если хотите проявлять себя подобным образом , то футбольное поле не место для этого . Зачем подставлять команду?


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
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