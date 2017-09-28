Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Ромелу Лукаку: я хочу выигрывать трофеи

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку после победы над ЦСКА (4:1) рассказал о своих личных целях.

"Я хочу выигрывать трофеи. Хочу побеждать, как мы это сейчас делаем. Просто работаю с командой изо всех сил. Сейчас всё идёт хорошо, но надо продолжать двигаться в этом направлении. Это по-прежнему только начало сезона", - цитирует Лукаку твиттер "МЮ".
Теги: Лукаку Манчестер Юнайтед
Сегодня, 02:18
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.