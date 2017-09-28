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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гаджи Гаджиев: "Зенит" может бороться за победу в Лиге Европы
Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев после матча группового этапа Лиги Европы «Зенит» - «Реал Сосьедад» (3:1) в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой выразил мнение, что петербургская команда способна завоевать трофей турнира, а также отметил, что автор дубля в ворота клуба из Испании — Александр Кокорин - может стать заметным игроком предстоящего чемпионата мира в России.
- Гаджи Муслимович, говорит ли уверенная победа над «Реал Сосьедад» о больших перспективах «Зенита» на европейской арене в этом сезоне?
- Думаю, что потенциал «Зенита» можно оценивать и по отдельным отрезкам игры Лиги Европы с «Реал Сосьедад», и по первому тайму поединка чемпионата России с «Краснодаром», в котором петербуржцы тоже выиграли. Достаточно большие отрезки этих матча они провели впечатляюще, - сказал Гаджиев. - Исходя из увиденного, могу сказать, что у «Зенита» есть серьезные возможности для того, чтобы бороться за трофей Лиги Европы. Учитывая, что из Кубка России они уже вылетели, у них сохраняется шанс выиграть другой кубок.
- Александр Кокорин в нынешнем сезоне регулярно забивает. Не стал исключением и матч с «Реал Сосьедад». Стремительный прогресс нападающего «Зенита» удивляет?
- Кокорин — один из наиболее одаренных наших форвардов. Он хорошо проявил себя в прошедшей встрече с «Реал Сосьедад». Хотелось бы чтобы он продолжал расти. Думаю, у него еще есть возможности добавить, чтобы Александр на чемпионате мира сыграл на максимуме своих возможностей. Мое мнение, он может стать заметным игроком и на таком большом форуме, как предстоящий чемпионат мира.
- Что помогло в этом сезоне лучше раскрыться его таланту?
- Понятно, что сказывается собственное отношение к процессу подготовки. Будем надеяться, что то серьезное отношение к своей профессии, которое определенно есть сегодня, сохранится у него еще ни на один год. Без этого трудно удерживать уровень своих возможностей. Чем больше талант, тем больше требуется труда, чтобы этот талант достать, вытащить из себя. Так что необходимо работать в том же ключе.
- Гаджи Муслимович, говорит ли уверенная победа над «Реал Сосьедад» о больших перспективах «Зенита» на европейской арене в этом сезоне?
- Думаю, что потенциал «Зенита» можно оценивать и по отдельным отрезкам игры Лиги Европы с «Реал Сосьедад», и по первому тайму поединка чемпионата России с «Краснодаром», в котором петербуржцы тоже выиграли. Достаточно большие отрезки этих матча они провели впечатляюще, - сказал Гаджиев. - Исходя из увиденного, могу сказать, что у «Зенита» есть серьезные возможности для того, чтобы бороться за трофей Лиги Европы. Учитывая, что из Кубка России они уже вылетели, у них сохраняется шанс выиграть другой кубок.
- Александр Кокорин в нынешнем сезоне регулярно забивает. Не стал исключением и матч с «Реал Сосьедад». Стремительный прогресс нападающего «Зенита» удивляет?
- Кокорин — один из наиболее одаренных наших форвардов. Он хорошо проявил себя в прошедшей встрече с «Реал Сосьедад». Хотелось бы чтобы он продолжал расти. Думаю, у него еще есть возможности добавить, чтобы Александр на чемпионате мира сыграл на максимуме своих возможностей. Мое мнение, он может стать заметным игроком и на таком большом форуме, как предстоящий чемпионат мира.
- Что помогло в этом сезоне лучше раскрыться его таланту?
- Понятно, что сказывается собственное отношение к процессу подготовки. Будем надеяться, что то серьезное отношение к своей профессии, которое определенно есть сегодня, сохранится у него еще ни на один год. Без этого трудно удерживать уровень своих возможностей. Чем больше талант, тем больше требуется труда, чтобы этот талант достать, вытащить из себя. Так что необходимо работать в том же ключе.
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