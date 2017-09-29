Квинси Промес не вызван в сборную Голландии

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес не получил вызов в сборную Голландии для подготовки к матчам отборочного турнира ЧМ-2018 в октябре, сообщает AD.Напомним, у 25-летнего футболиста повреждение, из-за которого он не принимал участие в последних матчах красно-белых.