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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Квинси Промес не вызван в сборную Голландии
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес не получил вызов в сборную Голландии для подготовки к матчам отборочного турнира ЧМ-2018 в октябре, сообщает AD.
Напомним, у 25-летнего футболиста повреждение, из-за которого он не принимал участие в последних матчах красно-белых.
Напомним, у 25-летнего футболиста повреждение, из-за которого он не принимал участие в последних матчах красно-белых.
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