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Квинси Промес не вызван в сборную Голландии

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес не получил вызов в сборную Голландии для подготовки к матчам отборочного турнира ЧМ-2018 в октябре, сообщает AD.

Напомним, у 25-летнего футболиста повреждение, из-за которого он не принимал участие в последних матчах красно-белых.
Теги: Промес Сборная Голландии
Сегодня, 13:51
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 14:22) #
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  •  (2)

логично или что он должен был с травмой ехать?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 14:00) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и хорошо, целее будет. Вечно с травмой оттуда. Пусть восстанавливается.
Регистрация: 27.04.2009
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