Алексей Поддубский: "СКА-Хабаровску" нужно выбираться из зоны вылета

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский дал комментарий после матча 12-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1)."Ребята очень хотели выиграть. Мы добились победы, я им благодарен. Главное, что желание было. Жесткая игра? Важно, что заработали три очка.Гол Дедечко? Он удачно попал. Мяч в воротах – это главное. У нас не самое лучшее положение – находимся в зоне вылета, нужно выбираться. Ребята настраивались на победу", - сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол".