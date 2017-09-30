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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Поддубский: "СКА-Хабаровску" нужно выбираться из зоны вылета
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский дал комментарий после матча 12-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1).
"Ребята очень хотели выиграть. Мы добились победы, я им благодарен. Главное, что желание было. Жесткая игра? Важно, что заработали три очка.
Гол Дедечко? Он удачно попал. Мяч в воротах – это главное. У нас не самое лучшее положение – находимся в зоне вылета, нужно выбираться. Ребята настраивались на победу", - сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол".
"Ребята очень хотели выиграть. Мы добились победы, я им благодарен. Главное, что желание было. Жесткая игра? Важно, что заработали три очка.
Гол Дедечко? Он удачно попал. Мяч в воротах – это главное. У нас не самое лучшее положение – находимся в зоне вылета, нужно выбираться. Ребята настраивались на победу", - сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол".
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