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Курбан Бердыев: снова пропускаем в последние 10 минут из-за потери концентрации

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал поражение от "Амкара" (0:1) в матче 12-го тура чемпионата России, отметив, что пауза пойдет на пользу команде.

"Снова пропускаем в последние 10 минут из-за потери концентрации. К сожалению, эту ошибку повторили. У "Рубина" есть проблемы при позиционной атаке. Надеюсь, выдержим эти испытания. "Амкар" удачно защищается, нам надо было забить, чтобы заставить их раскрыться. Поэтому перерыв как нельзя кстати", - сказал Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Бердыев Рубин Амкар
Сегодня, 18:50
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