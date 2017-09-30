Курбан Бердыев: снова пропускаем в последние 10 минут из-за потери концентрации

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал поражение от "Амкара" (0:1) в матче 12-го тура чемпионата России, отметив, что пауза пойдет на пользу команде."Снова пропускаем в последние 10 минут из-за потери концентрации. К сожалению, эту ошибку повторили. У "Рубина" есть проблемы при позиционной атаке. Надеюсь, выдержим эти испытания. "Амкар" удачно защищается, нам надо было забить, чтобы заставить их раскрыться. Поэтому перерыв как нельзя кстати", - сказал Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол".