Таски: вы видели, что тренер отлично поработал и мы выдали хороший матч (видео)

Защитник московского "Спартака" Сердар Таски, после победы над "Уралом" в матче 12 тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги сезона 2017/18 пояснил в микст зоне, что "Урал" хорошая команда, но он считает что сегодня "Спартак" мог забить и больше чем 2 мяча- Игра не показалась мне легкой, все-таки "Урал" это хорошая команда, они неплохо играли сегодня, но я думаю, что мы могли забить больше, чем два мяча. "Спартак" был хорош. Вся команда сыграла хорошо сегодня, все отрабатывали в защите, так что я могу только поздравить ребят.- Я думаю он не травмирован, просто он играл в каждой игре в последнее время, поэтому думаю нормально, что он просто устал.- Конечно, Лига Чемпионов и чемпионат России это разные турниры, и премьер лига важнее, но вы видели, что тренер отлично поработал и мы выдали хороший матч.- Я тоже устал, у нас было 3 матча за последнюю неделю и я в каждом сыграл 90 минут, мы поговорили с тренером и решили, что лучше будет сегодня отдохнуть. Однако я готов играть.