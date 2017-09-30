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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Таски: вы видели, что тренер отлично поработал и мы выдали хороший матч (видео)
Защитник московского "Спартака" Сердар Таски, после победы над "Уралом" в матче 12 тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги сезона 2017/18 пояснил в микст зоне, что "Урал" хорошая команда, но он считает что сегодня "Спартак" мог забить и больше чем 2 мяча
- Победа была легкой?
- Игра не показалась мне легкой, все-таки "Урал" это хорошая команда, они неплохо играли сегодня, но я думаю, что мы могли забить больше, чем два мяча. "Спартак" был хорош. Вся команда сыграла хорошо сегодня, все отрабатывали в защите, так что я могу только поздравить ребят.
- Видели Луиза Адриано в раздевалке?
- Я думаю он не травмирован, просто он играл в каждой игре в последнее время, поэтому думаю нормально, что он просто устал.
- Трудно ли было после "Ливерпуля" настроиться на "Урал"?
- Конечно, Лига Чемпионов и чемпионат России это разные турниры, и премьер лига важнее, но вы видели, что тренер отлично поработал и мы выдали хороший матч.
- Вы сегодня не выступали. как себя чувствуете?
- Я тоже устал, у нас было 3 матча за последнюю неделю и я в каждом сыграл 90 минут, мы поговорили с тренером и решили, что лучше будет сегодня отдохнуть. Однако я готов играть.
- Победа была легкой?
- Игра не показалась мне легкой, все-таки "Урал" это хорошая команда, они неплохо играли сегодня, но я думаю, что мы могли забить больше, чем два мяча. "Спартак" был хорош. Вся команда сыграла хорошо сегодня, все отрабатывали в защите, так что я могу только поздравить ребят.
- Видели Луиза Адриано в раздевалке?
- Я думаю он не травмирован, просто он играл в каждой игре в последнее время, поэтому думаю нормально, что он просто устал.
- Трудно ли было после "Ливерпуля" настроиться на "Урал"?
- Конечно, Лига Чемпионов и чемпионат России это разные турниры, и премьер лига важнее, но вы видели, что тренер отлично поработал и мы выдали хороший матч.
- Вы сегодня не выступали. как себя чувствуете?
- Я тоже устал, у нас было 3 матча за последнюю неделю и я в каждом сыграл 90 минут, мы поговорили с тренером и решили, что лучше будет сегодня отдохнуть. Однако я готов играть.
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