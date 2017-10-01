Дубль Иско принёс "Реалу" победу над "Эспаньолом", мадридцы отстают от "Барселоны" на 7 очков

Чемпионат Испании



7 тур



"Реал Мадрид" - "Эспаньол" 2:0



Голы: Иско, 30, 71

В день референдума в Каталонии мадридский "Реал", болельщики которого устроили акцию в поддержку целостности Испании, принимал каталонский "Эспаньол" и одолел соперника. Однако отставание от "Барселоны" в таблице чемпионата Испании по-прежнему составляет 7 баллов.: Навас, Хакими, Начо, Варан, Рамос, Касемиро, Модрич (Сьос, 82), Иско (Майораль, 90), Асенсио, Кроос (Васкес, 69), Роналду: Лопес, Санчес (Гранеро, 69), Кариколь, Кансеко, Фуэго, Лопес, Рока (Наварро, 46), Дардер, Хурадо (Гарсия, 46), Морено, Баптистау: Начо, 36, Санчес, 65, Касемиро, 77, Кариколь, 90