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Дубль Иско принёс "Реалу" победу над "Эспаньолом", мадридцы отстают от "Барселоны" на 7 очков

В день референдума в Каталонии мадридский "Реал", болельщики которого устроили акцию в поддержку целостности Испании, принимал каталонский "Эспаньол" и одолел соперника. Однако отставание от "Барселоны" в таблице чемпионата Испании по-прежнему составляет 7 баллов.

Чемпионат Испании

7 тур

"Реал Мадрид" - "Эспаньол" 2:0

Голы: Иско, 30, 71


"Реал Мадрид": Навас, Хакими, Начо, Варан, Рамос, Касемиро, Модрич (Сьос, 82), Иско (Майораль, 90), Асенсио, Кроос (Васкес, 69), Роналду

"Эспаньол": Лопес, Санчес (Гранеро, 69), Кариколь, Кансеко, Фуэго, Лопес, Рока (Наварро, 46), Дардер, Хурадо (Гарсия, 46), Морено, Баптистау

Предупреждения: Начо, 36, Санчес, 65, Касемиро, 77, Кариколь, 90
Теги: Реал Барселона Эспаньол Иско
Вчера, 23:59
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