Владимир Пономарёв: ЦСКА продолжит борьбу за золото

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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Уфы" (0:0) в 12-м туре Премьер-Лиги.
- Ваше мнение по сегодняшней игре.
- Армейцы играли неплохо, могли побеждать, но не повезло. Были хорошие шансы, чтобы реализовать свои голевые моменты, но не воспользовались ими. В целом, равная игра, но ЦСКА выглядел предпочтительней. Уфимцы тоже хорошо себя показали в этом матче, неплохо оборонялись, достойно выглядели в гостях и смогли зацепиться за очки. Обидно, что Бибрас Натхо не смог реализовать пенальти на последних минутах, но бывает, это футбол, без этого никак. Жаль, конечно, но ничего еще не потеряно, другие лидеры тоже потеряли очки и ситуация осталась неизменной. Конечно, красно-синие обязаны были брать три очка в такой встрече против не самого сильного соперника, но раз на раз не приходится. В этой встречи, ЦСКА поздно одумался и начал наращивать темп. Это надо было делать не за 15 минут встречи, а гораздо раньше. Надеюсь, в дальнейшем так разбрасываться очками москвичи больше себе не позволят.
- Отрыв ЦСКА от лидера остался прежним, но складывается ли от игры армейцев впечатление, что они борются за золото?
- Конечно, они продолжат борьбу, но пока не получается. Так бывает, ничего страшного. Питерцы сегодня тоже потеряли два очка, что они тоже не хотят выиграть? Естественно, они также хотят победить, но не всегда это возможно, тем более при таком плотном графике. Всегда выигрывать тяжело, потеря очков рано или поздно произойдет. Просто армейцам надо более агрессивно играть у себя дома против более слабых команд. Еще не все потеряно, посмотрим, как будет дальше. Цель ЦСКА - попасть в тройку по итогам чемпионата России, потому что "Краснодар" там теряет очки. Думаю, москвичам это по силам и они смогут этого достичь.
- Серьёзные травмы получили Алан Дзагоев, Василий Березуцкий и Понтус Вернблум. Как команде компенсировать их потери?
- Да, потеря этих игроков может сильно сказаться на игре армейцев. А ведь предстоят важные игры в Лиге чемпионов против "Базеля". Ключевые игроки выбыли у команды, поэтому ЦСКА будет очень тяжело. Скамейка небольшая у нас, придется выпускать молодежь. Правда, она у нас еще не способна решать большие задачи. Надеюсь, что этот перерыв на матчи сборных пойдет нам на пользу. Игроки успеют восстановиться, и Гончаренко сам отдохнет и соберется с мыслями. Впереди ждет очень серьезный отрезок сезона, нужно к нему подойти максимально готовым.
- Ваше мнение по сегодняшней игре.
- Армейцы играли неплохо, могли побеждать, но не повезло. Были хорошие шансы, чтобы реализовать свои голевые моменты, но не воспользовались ими. В целом, равная игра, но ЦСКА выглядел предпочтительней. Уфимцы тоже хорошо себя показали в этом матче, неплохо оборонялись, достойно выглядели в гостях и смогли зацепиться за очки. Обидно, что Бибрас Натхо не смог реализовать пенальти на последних минутах, но бывает, это футбол, без этого никак. Жаль, конечно, но ничего еще не потеряно, другие лидеры тоже потеряли очки и ситуация осталась неизменной. Конечно, красно-синие обязаны были брать три очка в такой встрече против не самого сильного соперника, но раз на раз не приходится. В этой встречи, ЦСКА поздно одумался и начал наращивать темп. Это надо было делать не за 15 минут встречи, а гораздо раньше. Надеюсь, в дальнейшем так разбрасываться очками москвичи больше себе не позволят.
- Отрыв ЦСКА от лидера остался прежним, но складывается ли от игры армейцев впечатление, что они борются за золото?
- Конечно, они продолжат борьбу, но пока не получается. Так бывает, ничего страшного. Питерцы сегодня тоже потеряли два очка, что они тоже не хотят выиграть? Естественно, они также хотят победить, но не всегда это возможно, тем более при таком плотном графике. Всегда выигрывать тяжело, потеря очков рано или поздно произойдет. Просто армейцам надо более агрессивно играть у себя дома против более слабых команд. Еще не все потеряно, посмотрим, как будет дальше. Цель ЦСКА - попасть в тройку по итогам чемпионата России, потому что "Краснодар" там теряет очки. Думаю, москвичам это по силам и они смогут этого достичь.
- Серьёзные травмы получили Алан Дзагоев, Василий Березуцкий и Понтус Вернблум. Как команде компенсировать их потери?
- Да, потеря этих игроков может сильно сказаться на игре армейцев. А ведь предстоят важные игры в Лиге чемпионов против "Базеля". Ключевые игроки выбыли у команды, поэтому ЦСКА будет очень тяжело. Скамейка небольшая у нас, придется выпускать молодежь. Правда, она у нас еще не способна решать большие задачи. Надеюсь, что этот перерыв на матчи сборных пойдет нам на пользу. Игроки успеют восстановиться, и Гончаренко сам отдохнет и соберется с мыслями. Впереди ждет очень серьезный отрезок сезона, нужно к нему подойти максимально готовым.
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