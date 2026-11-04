Стала известна оценка Батракова за матч Лиги чемпионов со "Штутгартом"

Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков получил самую высокую оценку по итогам матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Штутгарта".

Фото: УЕФА

Аналитический портал WhoScored оценил выступление 21-летнего футболиста в 9,2 балла. Батраков оформил дубль, отличившись на 12-й и 15-й минутах. Матч завершился победой "Галатасарая" со счётом 2:0.



В нынешнем сезоне полузащитник провёл 12 встреч, забил пять голов и отдал три результативные передачи.