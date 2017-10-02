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Жозе Моуринью: я не люблю перерывы на матчи сборных

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что недоволен паузами на матчи сборных.

"Я не люблю перерывы на матчи сборных. У нас уже была такая пауза в сезоне, а следующая игра состоялась через два дня после возвращения игроков. Для нас это плохо, но жаловаться бессмысленно", - цитирует Моуринью Sky Sports.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 06:41
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