Жозе Моуринью: я не люблю перерывы на матчи сборных

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что недоволен паузами на матчи сборных."Я не люблю перерывы на матчи сборных. У нас уже была такая пауза в сезоне, а следующая игра состоялась через два дня после возвращения игроков. Для нас это плохо, но жаловаться бессмысленно", - цитирует Моуринью Sky Sports.