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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Эрнесто Вальверде: матч на пустом "Камп Ноу" оставил после себя осадок
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над "Лас-Пальмасом" со счетом 3:0.
"Матч на пустом "Камп Ноу" оставил после себя осадок. Эта ситуация ненормальна, но мы прошли через все трудности. Мы хотели одержать победу, потому что представляем огромное количество людей и хотим сделать их счастливыми. Мы все знаем, что произошло в Каталонии", - цитирует тренера официальный сайт клуба.
"Матч на пустом "Камп Ноу" оставил после себя осадок. Эта ситуация ненормальна, но мы прошли через все трудности. Мы хотели одержать победу, потому что представляем огромное количество людей и хотим сделать их счастливыми. Мы все знаем, что произошло в Каталонии", - цитирует тренера официальный сайт клуба.
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