Эрнесто Вальверде: матч на пустом "Камп Ноу" оставил после себя осадок

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над "Лас-Пальмасом" со счетом 3:0."Матч на пустом "Камп Ноу" оставил после себя осадок. Эта ситуация ненормальна, но мы прошли через все трудности. Мы хотели одержать победу, потому что представляем огромное количество людей и хотим сделать их счастливыми. Мы все знаем, что произошло в Каталонии", - цитирует тренера официальный сайт клуба.