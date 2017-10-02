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Юрий Желудков: похоже, "Зениту" проще громить "Спартак", чем играть с аутсайдерами

Бывший футболист "Зенита" Юрий Желудков высказался относительно матча сине-бело-голубых с "Анжи" (2:2) в 12-м туре РФПЛ.

"Как подчеркивает Манчини, ни о какой недооценке соперника не может быть и речи. Да и не должно быть такого, когда ставишь перед собой высокие цели в чемпионате страны! Похоже, "Зениту" проще громить "Спартак" или обыгрывать на выезде "Краснодар", чем играть против команд из нижней части турнирной таблицы. Вспомните ничью с "Уралом" и "Динамо", а также очень нелёгкую победу в Перми.

Из тройки Артем Дзюба, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз, пожалуй, лишним был Дзюба. Он и мяч принять как следует не может, и удары по воротам в его исполнении – редкость. Не знаю, зачем Манчини с таким упорством ставит его в состав. Вдвоем Кокорин с Полозом справлялись бы не хуже", - цитирует Желудкова "Спорт уик-энд".
Теги: Зенит Желудков
Сегодня, 09:24
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№15 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да эту дырявую команду спортаг кто только не имел!
Они кроме судеек и играть не могут.
Регистрация: 5.04.2017
№14 Написал: tab1946 Лондон (Сегодня, 10:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
не долго музыка играло когда нибудь что то и кончается а громилка у тебя больше и не вырастит придурок долбанный наверное обкурился соси ты х..........й у пьяного бычка специалист хренов у вас там у всех бывших как только выиграете одну две игры а гонору на весь год
Регистрация: 1.04.2013
№13 Написал: Barmaley (Сегодня, 10:15) #
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Цитата: Батька
Думаю Каррера сделает выводы и сыграет с зенитом в ноябре жёстко, от обороны, без свободных зон ....

Да пофигу уже им будет как играть. Зенит уже чемпионом будет тогда.
Регистрация: 17.04.2017
№12 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:07) #
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Болеет за:
ЦСКА
Дак так и есть. Вчера ЦСКА опять столкнулся с автобусом, а с креативом у команды большие проблемы, тем более еще когда нет Дзагоева. А со Спартаком всегда играем встречными курсами, причем не важно кто выигрывает в матче, факт в том, что в обороне никто не отсиживается вдесятером.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№11 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:05) #
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Кроме Дзюбы вчера лишними были Ерохин и Ригони.
Цитата: Sergeevich
Нам проще играть с командами, которые сами играют и другим дают. Как например, Реал Соседад

а разве Анжи не давал играть?
Анжи не играло, как Рубин, Урал, Ростов и Динамо 1-й тайм отвечали очень интересными атаками.
Оправданий быть не может: играли с 16-й командой, хорошо, что вырвали ничью, дополнительное время провели бессмысленно. Ничья - закономерный результат.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№10 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:59) #
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laughing
Хрюшки так рады тому что мы до сих пор вспоминаем недавний разгром Спартака, что создается впечатление что они мазохисты.
Регистрация: 26.09.2015
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 09:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
От болезни Спартак-Чемпион! Нет лекарства joy кругом один Спартак.. Все разговоры только Спартаке..
Болезнь неизлечима ))

Раз два три зенитушка соси..

П.с у зенитки и ветераны на голову больные Спартаком


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зенытик команда пида...ов!
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:46) #
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Цитата: 220nik
пример матч с севильей

Зенит с Севильей играл последний раз больше двух лет назад wink
Эти матчи не показательны)
Регистрация: 26.09.2015
№7 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
громилка в последнее время укоротилась. А скоро совсем закончится.
Регистрация: 2.08.2010
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
И тут про Спартак.
Да чтож за комплексы у бомжей то такие? confused
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 09:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Желудкову проще отсосать у самого себя, чем он и занимается.
Регистрация: 11.06.2016
№4 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 09:34) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
При всём уважении к Желудкову на таком поле играть невозможно. Мяч катился еле-еле. Огород одним словом. Ни о какой быстрой перепасовке и речи быть не могло. Так что ничья закономерный результат. Дома их раскатаем.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№3 Написал: 220nik Екатеринбург (Сегодня, 09:33) #
  • +2
  •  (4)

просто у зенита с позиционной атакой все сложно.
в основном все что забивается это после отбора в центральной зоне и быстрой контр атаки. пример матч с севильей
если идет позиционное нападение здесь до безобразия все просто, либо длинный пас, либо навес.
Регистрация: 1.10.2015
№2 Написал: Батька (Сегодня, 09:31) #
  • +1
  •  (9)
online

Думаю Каррера сделает выводы и сыграет с зенитом в ноябре жёстко, от обороны, без свободных зон ....
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:28) #
  • -1
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Ну в общем да.
Аутсайдеры от обороны играют, плюс борьбу навязывают силовую, да и поля не очень.

Нам проще играть с командами, которые сами играют и другим дают. Как например, Реал Соседад.
Регистрация: 26.09.2015
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