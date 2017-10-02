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"Тосно" 5-го октября начнет подготовку к игре с "Амкаром"

"Тосно" получил четыре выходных после победы над "Ахматом" и 5-го октября начнет подготовку к игре с "Амкаром".

Товарищеских матчей команда Дмитрия Парфенова проводить не планирует, в планах — обычные тренировки.

Возможно, не все игроки сразу же начнут работу в общей группе. По индивидуальной программе могут начать тренироваться защитник Раде Дугалич, получивший на тренировке травму спины, и два хавбека — Вагиз Газиулин и Ян Казаев.

"Спорт день за днем"
Теги: Мутко Тосно
Сегодня, 16:44
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