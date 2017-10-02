"Тосно" 5-го октября начнет подготовку к игре с "Амкаром"

"Тосно" получил четыре выходных после победы над "Ахматом" и 5-го октября начнет подготовку к игре с "Амкаром".Товарищеских матчей команда Дмитрия Парфенова проводить не планирует, в планах — обычные тренировки.Возможно, не все игроки сразу же начнут работу в общей группе. По индивидуальной программе могут начать тренироваться защитник Раде Дугалич, получивший на тренировке травму спины, и два хавбека — Вагиз Газиулин и Ян Казаев.