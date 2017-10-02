Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:21
Станислав Черчесов: Дзагоеву надо внимательно отнестись к своему здоровью, чемпионат мира не за горами (6)
Станислав Черчесов: Дзагоеву надо внимательно отнестись к своему здоровью, чемпионат мира не за горами (6)
16:05
"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком" (54)
"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком" (54)
15:25
Николай Наумов - о Фернандеше: удивлен, как Черевченко и Смородская "зачехлили" такого игрока (8)
Николай Наумов - о Фернандеше: удивлен, как Черевченко и Смородская "зачехлили" такого игрока (8)
14:52
Алексей Герасименко: сейчас кажется, что Дзюба и Кокорин смогут забить под 35 мячей за сезон (6)
Алексей Герасименко: сейчас кажется, что Дзюба и Кокорин смогут забить под 35 мячей за сезон (6)
Марио Фернандес: я никогда в жизни не перейду в "Спартак"
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес заявил, что никогда не перейдет в "Спартак".
- А себя можете представить в "Спартаке"? Прошлой зимой были слухи, что "красно-белые" сделали вам предложение.
- Предложение от "Спартака"? Не было такого. Вообще никаких шансов, что я когда-нибудь перейду в "Спартак". ЦСКА столько для меня сделал, здесь все для меня родное. Я бесконечно благодарен руководству, болельщикам, партнерам по команде. Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в "Спартак".
"Российская газета"
- А себя можете представить в "Спартаке"? Прошлой зимой были слухи, что "красно-белые" сделали вам предложение.
- Предложение от "Спартака"? Не было такого. Вообще никаких шансов, что я когда-нибудь перейду в "Спартак". ЦСКА столько для меня сделал, здесь все для меня родное. Я бесконечно благодарен руководству, болельщикам, партнерам по команде. Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в "Спартак".
"Российская газета"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.