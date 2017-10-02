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Марио Фернандес: я никогда в жизни не перейду в "Спартак"

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес заявил, что никогда не перейдет в "Спартак".

- А себя можете представить в "Спартаке"? Прошлой зимой были слухи, что "красно-белые" сделали вам предложение.

- Предложение от "Спартака"? Не было такого. Вообще никаких шансов, что я когда-нибудь перейду в "Спартак". ЦСКА столько для меня сделал, здесь все для меня родное. Я бесконечно благодарен руководству, болельщикам, партнерам по команде. Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в "Спартак".

"Российская газета"
Теги: Фернандес ЦСКА Спартак
Сегодня, 18:25
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26
(5)
№26 Написал: fd65 (Сегодня, 20:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ничего удивительного..., у человека есть достоинство..., в отличии от таких игрочишек, как Шлюба, Говнопко и пр...
Регистрация: 3.12.2016
№25 Написал: Виктор Лотов (Сегодня, 19:59) #
  • -1
  •  (1)
online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 2.10.2017
№24 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:53) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Больше ни о чем не спрашивали его? laughing


иногда складывается впечатление, что весь российский футбол, включая легионеров,

все команды,наверное , даже всех лиг,

все карьеры всех футболистов

существуют и строятся только для того, чтоб однажды в жизни услышать в интервью,ставший Краеугольным камнем Российского футбола, Заветный Вопрос .:

-Вы перейдёте в Спартак ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№23 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Больше ни о чем не спрашивали его? laughing
Регистрация: 22.09.2007
№22 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: m7rf_2
Ишачиным духом пропитался.

правильно! а каким ему пропитываться спартаковским или зенитовским? или баблиным?
Регистрация: 27.08.2008
№21 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: midlton
Корыто вынесли!!!!
Налетайте свиньи smile

Тебя дома так к обеду зовут ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№20 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 19:34) #
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Болеет за:
«Локомотив»
проблема выеденного яйца


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№19 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 19:27) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
ну не пойдешь не надо. и кстати, а разве звали? с таким же успехом мог перечислить и кучу других клубов, куда не звали и ты не перейдешь никогда...
Регистрация: 14.03.2010
№18 Написал: Сержант Кисловодск (Сегодня, 19:27) #
  • -5
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
один был такой- тоже, бия себя пяткой в грудь

из чего следует--не верь спартаковским игрокам-городят хрен знает что
Регистрация: 14.11.2012
№17 Написал: Hitman (Сегодня, 19:26) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Предложение от "Спартака"? Не было такого

и не будет smile
Регистрация: 20.04.2017
№16 Написал: midlton Eire (Сегодня, 19:19) #
  • -8
  •  (20)
Болеет за:
ЦСКА
Корыто вынесли!!!!
Налетайте свиньи smile


--------------------
Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009
№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:16) #
  • +5
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anatolik189
Да ты в Спартаке нужен,как прошлогодний снег!И запомни,сынок,никогда не говори "никогда"!!!


один был такой- тоже, бия себя пяткой в грудь, рассовывая трофейные бумажники по карманам, голосил, мол, ни в жисть, да никогда, да ни за что не перейдёт в зенит, потомушта ни в какую.

когда ему предложили контракт -следим за цифрами- 3 200 000 в год в Спартаке.
Зеня повысила ставку и предложил тому 3 300 000 ...

оказалось, что это самое *Ни-в-жисть-да-никогда-да-низ
ачто* стОит всего лишь сто тысяч долларов.

вот.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№14 Написал: Магомед83 Москвабад (Сегодня, 19:14) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: oksva
Не , тебе ишакосрач нужен , ну , или ты ему . На аватарке стыдно название своего любимого кишлака написАть ?

ты тупой дол6оё6 если не понял сарказм в моём комментарии. в стойло, поросёнок


--------------------
в этой вселенной бесконечны только две вещи: вкус чефира и тупость долбоёбов в комментариях
Регистрация: 15.08.2017
№13 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 19:04) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Ростов»
Классный игрок. Нам бы в чемп хотя бы пяток российских игроков такого же уровня в его амплуа
Регистрация: 21.05.2016
№12 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:00) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Магомед83
эх щас бы свиноконосрач развести....


Не , тебе ишакосрач нужен , ну , или ты ему . На аватарке стыдно название своего любимого кишлака написАть ?


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№11 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:00) #
  • -4
  •  (18)

Цитата: molot327
Или новостники сайта просто решили свару устроить?


Ну, поросята-то в лёгкую повелись... laughing
Регистрация: 26.01.2007
№10 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:59) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
ща будет "кому ты нужен"
но это отпишут только те, кто читает исключительно заголовок, а не то, что это вопрос журналиста)

Знаешь, все высказывания болел Спартака сводятся к следующему: первое - да кому ты на х... нужен, второе - а может быть все-таки согласишься, ведь Ещенко пригласила Барселона.
Регистрация: 29.11.2014
№9 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:57) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: язва
А в Зенит?

"ваше политическое кредо?
всегда! (с)"


--------------------
"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№8 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:50) #
  • -5
  •  (29)
Болеет за:
«Спартак»
Да ты в Спартаке нужен,как прошлогодний снег!И запомни,сынок,никогда не говори "никогда"!!!
Регистрация: 2.04.2012
№7 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 18:48) #
  • 0
  •  (24)
Болеет за:
«Спартак»
А никто и не ждёт.
Регистрация: 4.08.2016
№6 Написал: Магомед83 Москвабад (Сегодня, 18:47) #
  • -12
  •  (18)
Болеет за:
«Ливерпуль»
эх щас бы свиноконосрач развести....


--------------------
в этой вселенной бесконечны только две вещи: вкус чефира и тупость долбоёбов в комментариях
Регистрация: 15.08.2017
№5 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 18:47) #
  • -5
  •  (27)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРИО ФЕРНАНДЕС
Я НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ ПЕРЕЙДУ В "СПАРТАК"

Ишачиным духом пропитался.
Тоже мне, удивил.
Не ты первый, не ты последний.
Регистрация: 11.06.2016
№4 Написал: язва (Сегодня, 18:46) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
А в Зенит?


--------------------
минусуют и стучат на этом сайте..-только петухи газпромовские!
Регистрация: 25.09.2016
№3 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:38) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Это все, что было в интервью Марио?.. Или новостники сайта просто решили свару устроить?


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№2 Написал: Critique (Сегодня, 18:29) #
  • 0
  •  (26)

Так же, как и в Барселону, Реал Мадрид, ПСЖ и много других клубов.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:28) #
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
ща будет "кому ты нужен"
но это отпишут только те, кто читает исключительно заголовок, а не то, что это вопрос журналиста)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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