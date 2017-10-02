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Футболисты "Баварии" тренировались в тайне от Анчелотти

В прошлом сезоне защитник "Баварии" Филипп Лам и полузащитник Хаби Алонсо были недовольны интенсивностью тренировок при Карло Анчелотти и жаловались на это руководству клуба.

Как сообщает Kicker, в текущем сезоне проблема резко обострилась. Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Джером Боатенг встретились с председателем правления клуба Карло-Хайнцем Румменигге и высказали свое недовольство.

Дело дошло до того, что отдельные игроки устроили дополнительные тренировки. А когда Анчелотти их запретил, то футболисты стали тренироваться за пределами базы клуба в тайне от тренера.
Теги: Бавария Анчелотти
Сегодня, 19:08
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№3 Написал: Виктор Лотов (Сегодня, 19:58) #
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online

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Регистрация: 2.10.2017
№2 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 19:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
smile пистешь наши бы игрочишки только радовались что тренируются мало
Регистрация: 20.10.2011
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:09) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Запретный плод сладок..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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