Арсен Венгер: приход "Барселоны" в Англию усложнил бы ситуацию

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал возможный выход каталонской "Барселоны" из состава участников Ла Лиги и выступления в английской Премьер-лиге."Я бы постарался выучить каталонский в том случае, если бы "Барселона" стала выступать в АПЛ. Но их приход в Англию усложнил бы ситуацию. Не думаю, что до этого дойдёт. "Барселона" — политический клуб", - цитирует Венгера Marca.