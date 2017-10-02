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Арсен Венгер: приход "Барселоны" в Англию усложнил бы ситуацию

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал возможный выход каталонской "Барселоны" из состава участников Ла Лиги и выступления в английской Премьер-лиге.

"Я бы постарался выучить каталонский в том случае, если бы "Барселона" стала выступать в АПЛ. Но их приход в Англию усложнил бы ситуацию. Не думаю, что до этого дойдёт. "Барселона" — политический клуб", - цитирует Венгера Marca.
Теги: Венгер Арсенал Барселона
Сегодня, 20:06
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