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Федерация футбола Италии представила новый логотип

Федерация футбола Италии представила новый логотип. Обновленная символика появится на форме всех сборных Италии.

Слева на фото – старый логотип, справа – новый.

Федерация футбола Италии представила новый логотип
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 01:28
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