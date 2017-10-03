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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Криштиану Роналду не исключил, что в будущем может стать боксером
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду ответил на вопрос своего бывшего партнера по "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда о том, чем он будет заниматься через 10 лет.
"Чем буду заниматься через 10 лет? 10 лет - это серьезно. Я пойду в бокс, как и ты. Буду выступать в среднем весе", – пошутил Роналду, слова которого передает The Sun.
"Чем буду заниматься через 10 лет? 10 лет - это серьезно. Я пойду в бокс, как и ты. Буду выступать в среднем весе", – пошутил Роналду, слова которого передает The Sun.
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